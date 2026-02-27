Vigilar el aumento del caudal del río Rímac es muy importante porque un crecimiento rápido del agua puede anticipar desbordes, inundaciones y activación de huaicos que ponen en riesgo a miles de personas que viven cerca de su cauce, como Lurigancho‑Chosica, Chaclacayo, Ate y otros distritos de Lima. Las carreteras y los servicios básicos también corren peligro; por ese motivo, es clave conocer a tiempo si el río pasa a niveles de alerta (amarillo, naranja o rojo), a fin de que las autoridades puedan cerrar accesos, restringir el tránsito y evacuar zonas peligrosas antes de que ocurra una emergencia mayor. Pero ¿cómo estar al tanto del nivel de su caudal en tiempo real? En esta nota te lo contamos.

El Rímac es una de las principales fuentes de agua para Lima Metropolitana, por lo que conocer su caudal ayuda a gestionar mejor reservas, presas y derivaciones, sobre todo en épocas de lluvias intensas.

¿Sube el río Rímac? Así puedes monitorear su nivel desde tu celular o cualquier dispositivo (Foto: Andina)

¿CÓMO REVISAR EL NIVEL DEL RÍO RÍMAC EN TIEMPO REAL?

Puedes revisar el nivel del río Rímac en tiempo real a través de las plataformas oficiales del Senamhi y de otras entidades que monitorean caudales.

1. Plataforma hidrológica del SENAMHI

Ingresa a la página de Monitoreo Hidrológico CHIRILU de Senamhi: https://www.senamhi.gob.pe/?p=monitoreo-chirilu

Ubica la Región Hidrográfica del Pacífico-Centro y luego el río Rímac–estación Chosica (suele aparecer como “RÍO RÍMAC – CHOSICA”).

Allí verás el hidrograma de caudal del río Rímac, con datos por hora, y los umbrales de alerta (amarillo, naranja, rojo) que indican el nivel de peligro. Fíjate en la fecha y hora del registro para asegurarte de que la información sea reciente.

2. Hidrograma del Rímac en el Callao (Base Naval)

Ingresa al gráfico de “Niveles del río Rímac – Puente CITEN (Base Naval del Callao)”: https://www.naylamp.dhn.mil.pe/dhn/basnaca/grafico.php?est=rio_rimac&bd=2. Aquí se muestra, en metros, la altura del agua con horas específicas del día.

Observa la curva de niveles y la hora de los últimos datos para saber si el río está subiendo rápido en la parte baja de la cuenca (cerca al mar). De esta forma sabrás el comportamiento del Rímac en su tramo final, complementando lo que ves en la estación de Chosica.

3. INDECI y COEN

Desde el portal de INDECI y el COEN puedes acceder a reportes de emergencias y monitoreo de ríos cuando hay alerta por desbordes o huaicos en la cuenca del Rímac.

Sitio web: https://coen.indeci.gob.pe/

4. Avisos hidrológicos y redes sociales oficiales

Revisa los avisos hidrológicos específicos para el río Rímac (estaciones San Mateo y Chosica) en la sección de avisos del SENAMHI, donde se comunica si hay incremento de caudal y el nivel de alerta oficial.

Debes estar al tanto de las publicaciones recientes de Senamhi y de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en redes sociales, donde se indica el caudal puntual de ese momento.

También puedes seguir las cuentas oficiales de Indeci en redes sociales, donde difunden capturas y datos horarios del caudal y el umbral del Rímac cuando hay crecidas.

En el puente Trujillo, que conecta el Cercado de Lima con el distrito del Rímac, se ha observado un aumento significativo del caudal. (Foto: Cesar Bueno @photo.gec)

¿QUÉ SIGNIFICAN LAS ALERTAS DEL RÍO RÍMAC?

Las alertas del río Rímac indican qué tan peligroso está el caudal y qué nivel de preparación o respuesta se necesita frente a posibles desbordes, inundaciones y huaicos.

Alerta amarilla

La alerta amarilla señala que el río está por encima de lo normal, con posible incremento del caudal, pero sin peligro inminente de desborde.

Implica reforzar la vigilancia, seguir los avisos oficiales y evitar actividades de riesgo cerca del cauce.

Alerta naranja

La alerta naranja indica fenómenos fuertes y riesgo importante, ya que el caudal es alto y podría generar desbordes, erosión de márgenes e inundaciones en zonas bajas y pobladas.

Pide preparación activa; es decir, revisar rutas de evacuación, proteger viviendas, tener mochila de emergencia y estar atento a posibles órdenes de las autoridades.

Alerta roja

La alerta roja es el nivel de peligro extremo con caudales muy altos o crecidas que pueden provocar desbordes severos, huaicos y daños graves en viviendas, puentes y servicios.

Esto supone acciones inmediatas de respuesta y, en algunos casos, evacuación de las zonas expuestas para proteger la vida de las personas.