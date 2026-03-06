La noche del jueves 5 de marzo en algunos puntos de Lima se reportaron relámpagos y truenos que soprendieron a la población.

“Esta noche en Lima, las localidades ubicadas en Huarochirí reportaron lluvia acompañada de descargas eléctricas”, informó Senamhi.

Detalló que en la sierra central se registra lluvias localizadas acompañadas de descargas eléctricas y advirtieron que las lluvias se vienen desplazando hacia la costa.

“Se espera que el fenómeno continúe durante las próximas horas”, anotó.

Precisamente, localidades de Lurigancho Chosica, San Juan de Lurigancho y Ñaña reportan lluvia proveniente de la sierra.

Senamhi recordó que:

- El rayo es la descarga eléctrica.

- El relámpago es la luz que vemos.

- El trueno es el sonido que escuchamos.

🌩 Pero ¿Sabías que?



“Se espera que el fenómeno continúe durante las próximas horas”, anotó, Senamhi. Foto: Andina.

