“Se espera que el fenómeno continúe durante las próximas horas”, anotó, Senamhi. (Foto: Referencial/Andina)
“Se espera que el fenómeno continúe durante las próximas horas”, anotó, Senamhi. (Foto: Referencial/Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La noche del jueves 5 de marzo en algunos puntos de Lima se reportaron relámpagos y truenos que soprendieron a la población.

“Esta noche en Lima, las localidades ubicadas en Huarochirí reportaron lluvia acompañada de descargas eléctricas”, informó Senamhi.

Detalló que en la sierra central se registra lluvias localizadas acompañadas de descargas eléctricas y advirtieron que las lluvias se vienen desplazando hacia la costa.

“Se espera que el fenómeno continúe durante las próximas horas”, anotó.

LEA TAMBIÉN: Arequipa: fuertes lluvias redujeron flujo turístico en un 25%

Precisamente, localidades de Lurigancho Chosica, San Juan de Lurigancho y Ñaña reportan lluvia proveniente de la sierra.

Senamhi recordó que:

- El rayo es la descarga eléctrica.

- El relámpago es la luz que vemos.

- El trueno es el sonido que escuchamos.

“Se espera que el fenómeno continúe durante las próximas horas”, anotó, Senamhi. Foto: Andina.
“Se espera que el fenómeno continúe durante las próximas horas”, anotó, Senamhi. Foto: Andina.
LEA TAMBIÉN: Lluvias en Arequipa dejan más de 3 mil hectáreas de cultivos perdidas

TE PUEDE INTERESAR

Lluvias intensas podrían continuar en abril, advierte Senamhi
Lima afrontará nuevas lluvias y calor intenso en marzo, advierte Senamhi

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.