Dos camionetas quedaron atrapadas en la mañana de hoy martes 28 de abril tras un deslizamiento de lodo a causa de las intensas lluvias que se registran en el distrito de Santa Teresa, ubicado en la provincia cusqueña de La Convención, se informó.

Los conductores de las unidades circulaban por el sector “Santa Rosa” de la carretera vía Santa María-Santa Teresa, vía alterna de ingreso a la ruta amazónica del parque arqueológico de Machu Picchu, cuando de pronto se activó una pequeña quebrada.

Los ocupantes de ambos vehículos pick up, salieron ilesos, e intentaron retirarlos con cuerdas; no obstante, se esperó la llegada de maquinaria pesada para el retiro del lodo de tierra y piedra, para el rescate.

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Este tramo continúa bloqueado con transportistas de carga y pasajeros varados en ambos extremos.

La vía Santa María-Santa Teresa registra en las últimas semanas constantes deslizamientos de rocas, piedras, lodo y vegetación a causa de las intensas precipitaciones. Las autoridades locales recomiendan tomar precauciones para evitar emergencias.