En detalle, Electro Araza presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para la incorporación de mejoras tecnológicas y la modificación de componentes auxiliares en las centrales hidroeléctricas Limacpunco, Ttio y Capiri.

Dichas adecuaciones buscan optimizar la operación de las centrales sin generar impactos ambientales negativos.

Electro Araza plantea ajustes técnicos en Limacpunco, Ttio y Capiri para mejorar su eficiencia operativa. Foto: Andina

Los cambios propuestos por EDF

El ITS mantiene sin variaciones las obras de captación y remarcando que, a la fecha, todos los componentes principales aún no han sido construidos .

En la central Limacpunco, las modificaciones se concentran en los sistemas de conducción y generación. El ITS propone eliminar la chimenea de equilibrio y reemplazarla por optimizaciones en el diseño y materiales de la tubería enterrada, con ligeros cambios en su trazo. En paralelo, se plantea reducir de tres a dos turbinas Pelton, sin afectar la capacidad instalada, gracias al uso de equipos más eficientes.

A ello se suma la reconfiguración de la casa de máquinas y la subestación, donde se incorporará una sala de operación y mantenimiento, además del cambio en el tipo de transformador. El reservorio de regulación horaria, en tanto, no presenta modificaciones.

Para la central Ttio, los cambios también apuntan al sistema de conducción. Se prevé la supresión de la chimenea de equilibrio y ajustes en la tubería forzada para mejorar su estabilidad. Asimismo, se modifican componentes auxiliares: se elimina una ventana de construcción, se incorporan accesos hacia el reservorio de regulación y se realizan ajustes menores en otras áreas de obra. En el sistema de generación, se contempla el cambio en el tipo de transformador y una nueva disposición de la subestación para optimizar su conexión con la casa de máquinas.

En el caso de la central Capiri, las obras de captación se mantienen sin cambios, mientras que las modificaciones se enfocan en componentes auxiliares y en el sistema de generación. Destaca la adecuación de una ventana de construcción para implementar una planta de tratamiento de aguas residuales industriales (PTARI). Además, se incorporará una sala de operación y mantenimiento, se realizarán ajustes en la subestación y se reubicará el punto de descarga de aguas turbinadas. También se prevén mejoras en la conexión del conducto forzado hacia la casa de máquinas.

En cuanto al sistema de transmisión, las líneas de 220 kV que interconectarán las centrales no presentan cambios y tampoco han sido construidas. Lo mismo ocurre con la mayoría de componentes auxiliares, como canteras y depósitos de desmonte. Solo se reportan avances en accesos y en el campamento Capiri, que ya se encuentra construido.

El ITS precisa la ubicación de los puntos de vertimiento de aguas residuales industriales y su tratamiento previo, en línea con lo aprobado en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Según el documento, todas las variaciones se realizarán dentro de las áreas de influencia ya definidas, sin ampliar el área de estudio.

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Asimismo, se estima que el área total del proyecto se incrementará en apenas 3.93%, variación considerada ambientalmente mínima. Las intervenciones, además, se desarrollarán fuera de áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento. El documento también señala que los ajustes no introducen impactos nuevos respecto a los ya identificados en el EIA aprobado en 2015 y en el primer ITS del 2025, por lo que se mantienen dentro de los parámetros establecidos por la normativa ambiental.

El proyecto mantiene su inversión estimada en US$ 452 millones y un plazo de construcción de 36 meses. Foto: Andina

Monto de inversión

Asimismo, el ITS remarca que las adecuaciones propuestas no alteran ni el cronograma ni la inversión previamente aprobados en los instrumentos de gestión ambiental.

En cuanto al cronograma, el desarrollo de las centrales hidroeléctricas del río Araza contempla un plazo de 36 meses para su construcción, mientras que su vida útil se estima en 75 años . Los ajustes planteados, refiere el ITS, se ejecutarán dentro de ese mismo periodo de obras, sin extender los tiempos previstos.

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Respecto a la inversión, el documento mantiene el monto estimado para la etapa de construcción en aproximadamente US$ 452 millones . Para la fase de operación, en tanto, se proyecta un costo anual de US$ 2,175,413.00.