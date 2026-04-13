Proyecto hidroeléctrico del río Araza contempla tres centrales con una capacidad conjunta de 195 MW en Cusco. Foto: Andina
Proyecto hidroeléctrico del río Araza contempla tres centrales con una capacidad conjunta de 195 MW en Cusco. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Han transcurrido cerca de ocho años desde que Electro Araza, cuyo principal accionista es EDF Perú (filial de la francesa EDF), obtuvo la concesión definitiva para desarrollar las centrales hidroeléctricas Limacpunco, Ttio y Capiri (Cusco). Estos proyectos contemplan una potencia instalada de 35, 80 y 80 megavatios (MW), respectivamente, y aprovecharán la disponibilidad hídrica del río Araza. En abril de 2025, se conoció que la empresa se preparaba para convocar una licitación pública para la ejecución de estas iniciativas, que en conjunto suman una capacidad instalada de 195 MW. En ese contexto, ¿qué novedades se proyectan para 2026?

TE PUEDE INTERESAR

Cusco: este lunes se reanuda el servicio del tren Machu Picchu - Hidroeléctrica
PeruRail suspende ruta Machu Picchu - Hidroeléctrica tras huaico
Hidroeléctrica Huanza: el proyecto que prepara Buenaventura en su central de energía en Lima

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.