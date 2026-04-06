Las operaciones del tren que cubre la ruta Cusco-Ollantaytambo-Machu Picchu-Hidroeléctrica de la empresa Perurail fueron suspendidas este miércoles y jueves. (Foto: Andina)
Las operaciones del tren que cubre la ruta Cusco-Ollantaytambo-Machu Picchu-Hidroeléctrica de la empresa Perurail fueron suspendidas este miércoles y jueves. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La empresa Ferrocarril Trasandino, concesionaria de la vía férrea, informó que hoy se reanudarían las operaciones en la vía Hidroeléctrica-Machu Picchu Pueblo, afectada por un huaico de grandes proporciones hace una semana.

En un comunicado, se dirige a los operadores y opinión pública señalando “que el día de hoy (ayer) estamos terminando los trabajos necesarios para restablecer la operación ferroviaria en el tramo Machu Picchu – Hidroeléctrica, suspendida por un huaico que afectó el Km 115 en la zona de Mandor”, señala.

LEA TAMBIÉN: PeruRail suspende ruta Machu Picchu - Hidroeléctrica tras huaico

El sector Mandor sufrió el pasado 30 de marzo un aluvion que arrasó con el camino peatonal y el ferroviario, llevándo incluso los rieles hasta el río Vilcanota, este fenómeno fue a causa de las intensas lluvias.

“De esta forma, si las condiciones climatológicas no afectan la zona, a partir del día de mañana, lunes 6 de abril, se restablecerán las operaciones ferroviarias en ese sector”, finaliza el documento.

TE PUEDE INTERESAR

Machu Picchu: piden a operadores tomar precauciones o evitar viajes por la ruta amazónica
PeruRail suspende ruta Machu Picchu - Hidroeléctrica tras huaico
Machu Picchu: Cancelan autorización a San Antonio de Torontoy de estacionar buses

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.