La empresa Ferrocarril Trasandino, concesionaria de la vía férrea, informó que hoy se reanudarían las operaciones en la vía Hidroeléctrica-Machu Picchu Pueblo, afectada por un huaico de grandes proporciones hace una semana.
El personal de la institución y de la municipalidad de Machu Picchu realizaron trabajos de remoción de escombros, encauzamiento del riachuelo Mandro y la reposición de rieles a su plataforma, lo que ya concluyeron y todo estaría sujeto al factor climático.
En un comunicado, se dirige a los operadores y opinión pública señalando “que el día de hoy (ayer) estamos terminando los trabajos necesarios para restablecer la operación ferroviaria en el tramo Machu Picchu – Hidroeléctrica, suspendida por un huaico que afectó el Km 115 en la zona de Mandor”, señala.
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El sector Mandor sufrió el pasado 30 de marzo un aluvion que arrasó con el camino peatonal y el ferroviario, llevándo incluso los rieles hasta el río Vilcanota, este fenómeno fue a causa de las intensas lluvias.
“De esta forma, si las condiciones climatológicas no afectan la zona, a partir del día de mañana, lunes 6 de abril, se restablecerán las operaciones ferroviarias en ese sector”, finaliza el documento.