La empresa Ferrocarril Trasandino, concesionaria de la vía férrea, informó que hoy se reanudarían las operaciones en la vía Hidroeléctrica-Machu Picchu Pueblo, afectada por un huaico de grandes proporciones hace una semana.

El personal de la institución y de la municipalidad de Machu Picchu realizaron trabajos de remoción de escombros, encauzamiento del riachuelo Mandro y la reposición de rieles a su plataforma, lo que ya concluyeron y todo estaría sujeto al factor climático.

En un comunicado, se dirige a los operadores y opinión pública señalando “que el día de hoy (ayer) estamos terminando los trabajos necesarios para restablecer la operación ferroviaria en el tramo Machu Picchu – Hidroeléctrica, suspendida por un huaico que afectó el Km 115 en la zona de Mandor”, señala.

El sector Mandor sufrió el pasado 30 de marzo un aluvion que arrasó con el camino peatonal y el ferroviario, llevándo incluso los rieles hasta el río Vilcanota, este fenómeno fue a causa de las intensas lluvias.

“De esta forma, si las condiciones climatológicas no afectan la zona, a partir del día de mañana, lunes 6 de abril, se restablecerán las operaciones ferroviarias en ese sector”, finaliza el documento.