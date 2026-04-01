Lluvias. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), informa que durante la Semana Santa 2026 se presentarán condiciones meteorológicas variables en el país, con temperaturas elevadas principalmente para la costa norte y centro, mientras que para la costa sur presentaremos un incremento de vientos.

Asimism por último, para la selva se espera continuidad de las lluvias a lo largo de la región.

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Costa norte y centro: temperaturas altas y cielo parcialmente nublado

En la costa norte y centro, las temperaturas máximas podrían alcanzar valores cercanos a los 34 °C a 30°C, principalmente en regiones como Piura, mientras que las mínimas oscilarán entre 18 °C y 20 °C.

En esta zona no se esperan lluvias significativas, aunque se prevé cielo parcialmente nublado en algunos sectores, incluyendo la sierra de Piura, donde podrían registrarse precipitaciones ligeras.

Costa centro y sur: descenso de temperatura y presencia de vientos

En la costa sur, se espera un descenso de temperatura durante las primeras horas del día, especialmente en el litoral comprendido entre Ica y Tacna. Las temperaturas mínimas estarán entre 16 °C y 17 °C, mientras que durante el día podrían alcanzar entre 25 °C y 30 °C.

Estas condiciones estarán acompañadas por un ligero incremento del viento, con ráfagas en zonas como Ica, Tacna, Moquegua y Arequipa.

Sierra: lluvias ligeras y cielos parcialmente nublados

En la sierra centro y sur se prevén lluvias de ligera intensidad desde el Viernes Santo, con cielos parcialmente nublados y presencia de ráfagas de viento.

Asimismo, se espera una mayor probabilidad de precipitaciones en la vertiente oriental de la cordillera, es decir, en las zonas de la sierra cercanas a la selva.

Selva: lluvias de ligera a moderada intensidad

En la selva, se esperan lluvias de ligera a moderada intensidad, especialmente entre el viernes y domingo, en localidades como Iquitos, Oxapampa y otras zonas de la Amazonía.

Estas precipitaciones se presentarán principalmente en los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Loreto y San Martín.

El Senamhi recomienda a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales y tomar precauciones ante los cambios en las condiciones del clima durante el feriado largo.

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