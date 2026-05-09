EsSalud también entrega a las madres trabajadoras un subsidio por lactancia (foto: GEC).
EsSalud también entrega a las madres trabajadoras un subsidio por lactancia (foto: GEC).
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

Este domingo 10 de mayo celebramos el Día de la Madre. Por lo que es un buen momento para repasar los principales beneficios laborales con los que cuentan las mamás trabajadoras en el Perú.

TE PUEDE INTERESAR

Día de la Madre: empresas se arriesgan a multas de hasta S/ 3.8 millones por ofertas engañosas
Malls en el país esperan vender S/ 3,500 millones en campaña del Día de la Madre
¿Qué regalar por el Día de la Madre? Éstas son las opciones favoritas de los peruanos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.