Surco otorgó licencia a Carlos Bruce para ser candidato a la alcaldía de Lima
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La licencia sin goce de haber fue aprobada por unanimidad por el Concejo Municipal de Santiago de Surco | Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec
La licencia sin goce de haber fue aprobada por unanimidad por el Concejo Municipal de Santiago de Surco | Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec

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Surco otorgó licencia a Carlos Bruce para ser candidato a la alcaldía de Lima

Permiso sin goce de haber fue oficializado en El Peruano y regirá desde septiembre

Redacción Gestión
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