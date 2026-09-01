Maqueta muestra el uso de los aisladores sísmicos en un edificio.
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José Carlos Reyes Leyva
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Ante el riesgo de sufrir un terremoto, la tecnología que más ayuda a los edificios a reducir el movimiento generado son los llamados aisladores sísmicos, los cuales pueden disminuir las vibraciones hasta en un 80%, indicaron analistas consultados para esta nota.

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