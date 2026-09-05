"En una situación en la cual el terremoto afecta servicios básicos como la electricidad o se cortan las comunicaciones; el efectivo puede volverse crítico." (Foto: GEC)
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Franco Saurré
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Según estudios del Instituto Geofísico del Perú, Lima mantiene una elevada probabilidad de registrar un movimiento sísmico de al menos 8.8 grados. El silencio sísmico en el país mantiene vigente la necesidad de preparación en la población ante un eventual terremoto.

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