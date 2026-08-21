Edificios afectados tras los terremotos del 24 de junio, en La Guaira (Venezuela). Lima podría sufrir un movimiento telúrico similar. Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
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Guillermo Westreicher Herrera
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El último 10 de agosto, un sismo de magnitud de 7.4 sacudió Colombia y dejó más de 300 personas fallecidas, ¿qué repercusiones tendría una catástrofe de ese tipo en Lima?

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