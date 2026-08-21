Antes, el 24 de junio, dos movimientos telúricos similares afectaron la localidad de La Guaira, en Venezuela, con el fatídico registro de más de 6,000 víctimas mortales.

Nuestro país forma parte, al igual que Colombia y Venezuela, del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, lo que se traduce en continuos sismos de mayor o menor intensidad, como el de ayer, de 7.2, con epicentro en Coracora, Ayacucho.

“El estimado (de potenciales pérdidas) que se tiene con respecto a un terremoto de gran magnitud (en Lima), son números que fácilmente están más cerca de 8% o 7% del PBI (US$ 28,000 millones aproximadamente)”, señaló Eduardo Morón, presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg).

Las pérdidas ocasionadas por el reciente sismo en Colombia se calculan en US$ 10,000 millones, refirió. En cuanto a Venezuela, el Banco Mundial (BM) entregó el 23 de julio una primera evaluación de los daños provocados y estimó que por destrucción directa hay pérdidas por US$ 19,500 millones.

La proyección del BM no incluye el costo de reconstruir con mejoras estructurales y con materiales más modernos. En tal caso, los números, incluida la remoción de escombros, podrían ser mayores, según la multilateral.

En Colombia, el sismo afectó Cali, una ciudad intermedia, pero a no otras ciudades más grandes como Medellín o Bogotá, comentó Morón.

Eduardo Morón, presidente de la Asociación de Empresas de Seguros (APESEG).

Viviendas afectadas

“Nuestro impacto centrado en Lima termina siendo muy caro, simplemente porque tenemos una centralización muy grande de actividades en la capital (donde se genera al 80% del PBI)”, sostuvo.

“Las dos estimaciones que acaban de salir, de Venezuela y Colombia, te dan una idea de que muy rápidamente te haces de cifras llenas de ceros. Entonces, estás hablando de decenas de miles de millones de dólares”, manifestó Morón al ser consultado sobre las pérdidas que podría ocasionar un terremoto de gran magnitud en la capital, y admitió que los daños serían mayores que en esos dos países.

El segundo simulacro nacional multipeligro convocado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) tuvo como resultado 555,859 viviendas que quedarían destruidas o inhabitables en Lima. Ello sería equivalente a más de 2 millones de personas, asumiendo un promedio de cuatro individuos por familia.

Con base en ese dato, Morón estimó que la instalación de módulos temporales (uno por familia) demandaría más de US$ 2,500 millones, pues cada módulo cuesta US$ 5,000 aproximadamente.

Los activos más críticos en una emergencia —colegios y establecimientos de salud —son los que tienen prácticamente cero cobertura catastrófica.

Patrón recurrente

Según Apeseg, al evaluar los bienes del Estado con cobertura frente a riesgos catastróficos (con datos al 2025), el 0.4% de los centros educativos (187) tienen protección de un seguro, al igual que el 5.3% de los establecimientos de salud y el 24.3% de las carreteras nacionales.

El gremio asegurador advirtió, además, que el 95% de las pérdidas derivadas de eventuales fenómenos climáticos o sismos en el país deberá ser asumido directamente por el Estado o financiado con deuda de emergencia.

Esa cifra ubica la brecha de desprotección del Perú por encima del promedio en América Latina (81%) y de Norteamérica (43.2%), comentó Morón, durante el evento “Perú Resiliente: ¿cómo lograr que el país se recupere rápidamente”, organizado ayer por Apeseg.

El gremio advirtió sobre un patrón recurrente en la gestión estatal: cada desastre mayor conlleva una entidad ad hoc y temporal, en vez de fortalecer una capacidad permanente.

“Desde el 70 para adelante, cada desastre vino con una comisión especial de desastre, la cual terminó sus funciones en el momento del siguiente desastre”, cuestionó Morón.

“FEF no alcanzará para nada”

“Hemos dilapidado recursos en vez de ponerlos donde más los vamos a necesitar”, advirtió Carolina Trivelli, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), al referirse al Fondo de Estabilización Fiscal (FEF) que, según Apeseg lleva tres años estancado entre 1.1% y 1.2% del PBI, muy por debajo del techo legal de 4%.

“Es fundamental tener este colchón que ahora es muy chiquito y que no nos va a alcanzar para nada”, enfatizó Trivelli.

Asimismo, Ana Victoria Mejía, client manager de Swiss Re, dijo que los desastres naturales no solo causan pérdidas directas, sino que pueden reducir los ingresos del país por menor turismo y exportaciones, y pérdida de confianza de los inversionistas.