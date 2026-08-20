Este jueves 20 de agosto se sintió un temblor en Ayacucho, a 35 km al norte de Coracora, Parinacochas. De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP) el sismo fue de magnitud 7.2.
La actividad sísmica sucedió a la 1:00 pm. y se habría sentido en toda la región de Ayacucho. El Indeci ya está haciendo el seguimiento respectivo con representantes de distritos y provincias.
Qué hacer durante un sismo
- Mantenga la calma y aléjese de los objetos que puedan romperse y/o caer encima.
- De no poder abandonar el lugar, protéjase debajo de una mesa o alguna estructura sólida.
- No use ascensores.
Después de un sismo
- Realice una evacuación ordenada por las escaleras de emergencia.
- Use mensajes de texto para conocer en qué situación se encuentran sus familiares. Evite realizar llamadas porque puede colapsar la red, impidiendo la atención oportuna de emergencias.
- Si no tiene la seguridad de que su vivienda se encuentre en buen estado, no ingrese, ya que puede significar un riesgo.