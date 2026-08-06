Este jueves, a la 1:57 p.m. se registró en Junín un nuevo sismo en Chupaca. Esta vez, la magnitud fue de 5.0, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0528

Fecha y Hora Local: 06/08/2026 13:57:18

Magnitud: 5.0

Profundidad: 9km

Latitud: -12.21

Longitud: -75.37

Intensidad: V Chupaca

Referencia: 19 km al SO de Chupaca, Chupaca - Junínhttps://t.co/m0xhFIy2LG — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) August 6, 2026

La réplica llegó minutos después, a las 2:32 p.m. en el mismo epicentro. La magnitud fue de 3.5.

Infraestructuras colapsadas tras el sismo de 5.4 registrado en Junín a mediados de julio. Foto: Captura de video/RPP

Hernando Tavera, presidente ejecutivo del IGP, indicó que, tras el sismo 5.4 del 18 de julio, es habitual que se registren réplicas en la misma zona.

“Está asociado a la reactivación de la falla Altos del Mantaro. Es un proceso en el cual esta falla tectónica está siendo dinámicamente activa. Esperamos que en algún momento se hayan permeado las réplicas”, mencionó a Canal N.

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Tavera afirmó que no hay historia de eventos sísmicos de gran escala en la falla Altos del Mantaro, por lo cual el sismo del 18 de julio “es el primero” en esta zona.

Reportan heridos y vías bloqueadas tras temblor en Junín

Desde el Instituto de Defensa Civil comentaron que ha habido desprendimiento de rocas en la ruta de Chupuro a Chanca, el anexo más alejado del distrito de Chupaca.

“Tenemos un herido en Chongos Bajo y en Chupuro, dos heridos. Han sido trasladados a centros de salud”, comentó Julio Gálvez, director ejecutivo de Indeci-Huancayo.

Gálvez añadió que el sismo de 5.0 de este jueves derrumbó algunas viviendas en Chupuco, y de momento, evalúan el total de damnificados. Al cierre de esta nota, no se registran fallecidos.

Segundo sismo en Junín de 5.0 en menos de un mes

Como se recuerda, el último 18 de julio se registró un sismo de magnitud 5.4 en Junín, que dejó fallecidos y cientos de damnificados. El gobierno declaró por 60 días estado de emergencia en la región.