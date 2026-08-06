Sismos de 5.0 y 3.5 se registraron este jueves 6 de agosto en Chupaca, Junín. Foto: difusión
Sismos de 5.0 y 3.5 se registraron este jueves 6 de agosto en Chupaca, Junín. Foto: difusión
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Este jueves, a la 1:57 p.m. se registró en Junín un nuevo sismo en Chupaca. Esta vez, la magnitud fue de 5.0, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

La réplica llegó minutos después, a las 2:32 p.m. en el mismo epicentro. La magnitud fue de 3.5.

Infraestructuras colapsadas tras el sismo de 5.4 registrado en Junín a mediados de julio. Foto: Captura de video/RPP
Infraestructuras colapsadas tras el sismo de 5.4 registrado en Junín a mediados de julio. Foto: Captura de video/RPP

Hernando Tavera, presidente ejecutivo del IGP, indicó que, tras el sismo 5.4 del 18 de julio, es habitual que se registren réplicas en la misma zona.

“Está asociado a la reactivación de la falla Altos del Mantaro. Es un proceso en el cual esta falla tectónica está siendo dinámicamente activa. Esperamos que en algún momento se hayan permeado las réplicas”, mencionó a Canal N.

Tavera afirmó que no hay historia de eventos sísmicos de gran escala en la falla Altos del Mantaro, por lo cual el sismo del 18 de julio “es el primero” en esta zona.

Reportan heridos y vías bloqueadas tras temblor en Junín

Desde el Instituto de Defensa Civil comentaron que ha habido desprendimiento de rocas en la ruta de Chupuro a Chanca, el anexo más alejado del distrito de Chupaca.

“Tenemos un herido en Chongos Bajo y en Chupuro, dos heridos. Han sido trasladados a centros de salud”, comentó Julio Gálvez, director ejecutivo de Indeci-Huancayo.

Gálvez añadió que el sismo de 5.0 de este jueves derrumbó algunas viviendas en Chupuco, y de momento, evalúan el total de damnificados. Al cierre de esta nota, no se registran fallecidos.

Segundo sismo en Junín de 5.0 en menos de un mes

Como se recuerda, el último 18 de julio se registró un sismo de magnitud 5.4 en Junín, que dejó fallecidos y cientos de damnificados. El gobierno declaró por 60 días estado de emergencia en la región.

TE PUEDE INTERESAR

Más de S/21.5 millones para familias damnificadas: la respuesta de Caja Huancayo tras el sismo en Junín
Gobierno firma convenio con Caja Huancayo para reconstrucción de viviendas en Junín vía OxI
Gobernador de Junín dice que gestión saliente del MEF no asignó recursos tras sismo
Gobierno declara estado de emergencia en distritos de Junín afectados por sismo

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.