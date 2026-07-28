El gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, indicó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no ha dado una respuesta concreta sobre el pedido de transferencia que solicitó para reconstruir la infraestructura dañada por el sismo de 5.5 de magnitud en la región.

Según la autoridad, su gestión pidió al Ejecutivo S/ 140 millones de la Reserva de Contingencia para reconstruir infraestructura educativa y de salud en las zonas afectadas por el desastre.

“He estado toda la semana prácticamente viviendo en Palacio y no tengo ninguna respuesta. Yo sé que el presidente tiene voluntad, pero no basta si los ministros no accionan. Del ministro de Economía (Rodolfo Acuña) no tengo ningún resultado”, indicó en RPP TV.

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Ante la falta de respuesta del gobierno saliente, Cárdenas expresó tener expectativa de que la gestión de Keiko Fujimori atienda la emergencia en los siguientes días, precisando que se trata de una crisis todavía en curso que no puede ser desatendida.

El gobernador enfatizó que el sismo causó un impacto severo en las zonas más vulnerables de las provincias afectadas, con más de 2,000 damnificados, 300 viviendas colapsadas, además de casas inhabitables y daños en instituciones educativas y establecimientos de salud.

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Precisó que, aunque la reacción inicial de diversas instituciones permitió cubrir las necesidades más urgentes, el principal reto ahora es conseguir financiamiento para los trabajos de reconstrucción.

A su vez, explicó que los recursos solicitados se destinarán a la recuperación de infraestructura pública dañada, incluyendo la reconstrucción de colegios de nivel inicial, primaria y secundaria, así como postas médicas afectadas por el sismo.

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El gobernador también pidió al Gobierno acelerar los programas de vivienda para las familias que perdieron sus casas.

“Es importante que nuestros pobladores que han perdido todo puedan acceder a los programas de vivienda. El Ministerio de Vivienda deberá otorgar los bonos para que estas personas puedan recuperar parte de lo perdido”, añadió.

Cabe precisar que, según los decretos de emergencia emitidos para los distritos afectados se ha establecido que las acciones de respuesta y apoyo se financiarán con los presupuestos de los ministerios sin usar fondos extras del Tesoro Público.