Gobernador de Junín indica que gestión saliente del MEF no asignó recursos tras sismo. Foto: Captura de video/RPP
Gobernador de Junín indica que gestión saliente del MEF no asignó recursos tras sismo. Foto: Captura de video/RPP
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Redacción Gestión
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que solicitó para reconstruir la infraestructura dañada por el sismo de 5.5 de magnitud en la región.

Según la autoridad,

“He estado toda la semana prácticamente viviendo en Palacio y no tengo ninguna respuesta. Yo sé que el presidente tiene voluntad, pero no basta si los ministros no accionan. Del ministro de Economía (Rodolfo Acuña) no tengo ningún resultado”, indicó en RPP TV.

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, precisando que se trata de una crisis todavía en curso que no puede ser desatendida.

, 300 viviendas colapsadas, además de casas inhabitables y daños en instituciones educativas y establecimientos de salud.

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Precisó que, aunque la reacción inicial de diversas instituciones permitió cubrir las necesidades más urgentes, el principal reto ahora es conseguir financiamiento para los trabajos de reconstrucción.

A su vez,

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El gobernador también pidió al Gobierno acelerar los programas de vivienda para las familias que perdieron sus casas.

“Es importante que nuestros pobladores que han perdido todo puedan acceder a los programas de vivienda. El Ministerio de Vivienda deberá otorgar los bonos para que estas personas puedan recuperar parte de lo perdido”, añadió.

Cabe precisar que, según los decretos de emergencia emitidos para los distritos afectados se ha establecido que las acciones de respuesta y apoyo se financiarán con los presupuestos de los ministerios sin usar fondos extras del Tesoro Público.

El gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, expresó tener expectativa de que la gestión de Keiko Fujimori atienda la emergencia en los siguientes días. Foto: GEC
El gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, expresó tener expectativa de que la gestión de Keiko Fujimori atienda la emergencia en los siguientes días. Foto: GEC

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