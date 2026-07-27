La Gran Parada y Desfile Cívico Militar Policial se realizará este miércoles 29 de julio a lo largo de toda la avenida Brasil, como parte de las celebraciones por el 205° Aniversario de la Independencia del Perú. Con tal motivo se aplicará un plan de cierre de vías y desvíos vehiculares en los distritos de Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre, Breña y Cercado de Lima.

El Ministerio de Defensa (Mindef) informó que ese día permanecerá cerrada en su totalidad la avenida Brasil, así como diversas vías aledañas en a esos distritos, incluidas las inmediaciones del Campo de Marte y el óvalo Bolognesi.

Además, el acceso vehicular estará restringido en las calles ubicadas hasta aproximadamente 100 metros de la avenida Brasil, con el fin de mantener libres las rutas destinadas a evacuaciones y atención de emergencias.

Así avanzan las preparaciones para la Gran Parada Militar y el desfile cívico del 29 de julio del 2026. (Fotos: Diana Marcelo / @photo.gec)

Rutas alternas

Ante estas restricciones, y con el objetivo de reducir la congestión vehicular durante la jornada, la Policía Nacional del Perú (PNP) recomienda a los conductores utilizar las siguientes rutas alternas:

Av Sucre

Av Tingo María

Av Salaverry

Av General Vivanco

Av Venezuela

Av Arica

Av Alfonso Ugarte

Av Guzmán Blanco

Av Del Ejército

Av José Faustino Sánchez Carrión

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Horario del desfile

El inicio de la actividad cívico castrense está programada para las 10:00 de la mañana, y terminará a la 1:00 de la tarde, aunque las restricciones vehiculares comenzarán desde las primeras horas del día para facilitar la instalación de los dispositivos de seguridad y el desplazamiento de las delegaciones participantes.

Como cada año, la Gran Parada reunirá a miles de integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes desfilarán junto con delegaciones extranjeras, veteranos de guerra, organizaciones invitadas y agrupaciones civiles, en homenaje a los 205 años de la Independencia Nacional.

El desfile se iniciará con la Gran Banda de Músicos Conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Luego de que el jefe de línea solicite la autorización para iniciar la ceremonia, recorrerán la avenida Brasil la escolta conjunta y el Estado Mayor Conjunto, seguidos por las delegaciones invitadas, los veteranos de guerra y de la Pacificación Nacional, la Marina de Guerra del Perú, la Fuerza Aérea del Perú, el Ejército del Perú y la PNP.

Así avanzan las preparaciones para la Gran Parada Militar y el desfile cívico del 29 de julio del 2026. (Fotos: Diana Marcelo / @photo.gec)

La tradicional exhibición continuará con el paso de los agrupamientos hipomóvil y motorizado, el bloque denominado “La Fuerza de ser Peruanos”, las expresiones culturales y el sobrevuelo del agrupamiento aéreo, uno de los momentos más esperados por el público.

El Mindef precisó que el acceso a las tribunas oficiales será únicamente para las personas que cuenten con invitación, por lo que recomendó a la ciudadanía no acudir con la expectativa de ingresar a estos espacios.

No obstante, el público podrá seguir el desarrollo del desfile desde los diferentes tramos de la avenida Brasil donde no se han instalado tribunas oficiales, respetando siempre las zonas de seguridad establecidas por las autoridades.

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Operativo de seguridad

El director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP, general Humberto Alvarado López, informó que entre 10,000 y 13,000 efectivos serán distribuidos en Lima Metropolitana durante las celebraciones por Fiestas Patrias.

A ello se sumarán 920 policías de tránsito, que realizarán patrullaje a pie, y 320 motociclistas, quienes facilitarán la circulación vehicular y atenderán cualquier contingencia.

La PNP exhortó a quienes asistirán al desfile a planificar con anticipación sus desplazamientos, utilizar las rutas alternas habilitadas, evitar acudir en vehículos particulares a las zonas restringidas, mantener bajo supervisión permanente a niños y adultos mayores y seguir las indicaciones del personal policial y de tránsito.

Asimismo, aseguró que el personal permanecerá alerta para atender emergencias, brindar apoyo en casos de extravío de menores y realizar evacuaciones médicas de ser necesario.