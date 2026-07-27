La campaña de Fiestas Patrias se perfila como una de las más dinámicas del año para el segmento de la pequeña empresa. El Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) proyecta que las ventas del sector crecerán entre 5% y 8% frente al mismo periodo del 2025, en un contexto de recuperación gradual del consumo interno y mayor liquidez de los hogares tras el pago de gratificaciones y aguinaldos de julio.

Rodolfo Ojeda, presidente del gremio, calificó las perspectivas como positivas, aunque con cautela, ante una mayor disposición al gasto de las familias.

“Para aprovechar este escenario, las pymes han fortalecido sus canales de venta digital, además vienen optimizando la atención al cliente y desarrollando estrategias comerciales con el fin de adaptarse con mayor rapidez a las condiciones del mercado”, indicó a la Revista La Cámara.

El gremio identificó como los sectores con mejores perspectivas al comercio, la gastronomía, el turismo interno, las confecciones, el calzado, la tecnología y los servicios.

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Pymes apuntan a hogares que gastarán hasta S/450 por Fiestas Patrias

El gremio identificó como los sectores con mejores perspectivas al comercio, la gastronomía, el turismo interno, las confecciones, el calzado, la tecnología y los servicios. El impulso provendría de una mayor demanda de prendas de vestir, productos para el hogar, equipos tecnológicos, viajes, restaurantes y experiencias recreativas.

En cuanto al desembolso, la CCL estima que el ticket promedio se ubicará entre S/250 y S/450 por hogar, dependiendo del nivel de ingresos y del tipo de compra, favorecido además por una mayor oferta de promociones. “Hoy el consumidor busca buenas ofertas, calidad y una buena experiencia de compra. Las pequeñas empresas han entendido eso y están apostando por innovar”, subrayó.

Para capitalizar la campaña, las pymes vienen apostando por redes sociales, comercio electrónico, delivery, facilidades de pago y alianzas comerciales, además de incorporar herramientas digitales para analizar el comportamiento del cliente, optimizar inventarios y mejorar la eficiencia operativa.

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Empleo temporal crecería hasta 12% por campaña de Fiestas Patrias

La campaña también tendría un efecto positivo en el mercado laboral. El gremio estima que las contrataciones temporales crecerán entre 8% y 12%, principalmente en comercio, restaurantes, hoteles, transporte, logística, confecciones y producción de alimentos.

“Las pequeñas empresas siguen siendo el principal motor del empleo en el país. Cuando una pyme vende más, también tiene mayores posibilidades de contratar más trabajadores y dinamizar las economías locales”, afirmó Ojeda.

No obstante, el gremio advirtió que el aprovechamiento pleno de la campaña dependerá de factores como mantener un entorno económico estable, fortalecer la seguridad ciudadana y evitar interrupciones en la cadena logística.

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