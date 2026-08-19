¿Dónde fue el último temblor en Perú y qué magnitud tuvo? El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 4.8 ocurrido durante la madrugada de este miércoles 19 de agosto de 2026, con epicentro ubicado a 42 kilómetros al suroeste de Lurín, en la provincia de Lima. En este reporte podrás consultar la hora, profundidad, intensidad y ubicación de los últimos movimientos sísmicos registrados en el país, de acuerdo con la información oficial del IGP.

Perú se encuentra en una de las zonas sísmicas más activas del mundo debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Por ello, es importante mantenerse informado a través de los reportes oficiales y conocer las recomendaciones de Indeci para actuar correctamente antes, durante y después de un sismo.

Último sismo en Perú hoy, miércoles 19 de agosto

El último movimiento sísmico reportado por el IGP ocurrió a las 5:28:02 a. m. y tuvo una magnitud de 4.8. El epicentro se localizó a 42 kilómetros al suroeste de Lurín, en Lima, a una profundidad de 42 kilómetros.

Datos del temblor Último sismo en Perú Fecha 19/08/2026 Hora local 05:28:02 Magnitud 4.8 Profundidad 42 km Latitud -12.46 Longitud -77.20 Epicentro 42 km al SO de Lurín, Lima - Lima Intensidad III Lurín Código IGP/CENSIS/RS 2026-0565

¿Dónde fue el epicentro del temblor de hoy?

De acuerdo con el reporte del IGP/CENSIS, el epicentro del sismo se ubicó a 42 kilómetros al suroeste de Lurín, en la provincia y departamento de Lima. El movimiento tuvo una profundidad de 42 kilómetros y alcanzó una intensidad de III en Lurín.

La intensidad indica cómo fue percibido el movimiento en una determinada zona, mientras que la magnitud mide la energía liberada por el sismo en su origen.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0565

Fecha y Hora Local: 19/08/2026 05:28:02

Magnitud: 4.8

Profundidad: 42km

Latitud: -12.46

Longitud: -77.20

Intensidad: III Lurín

Referencia: 42 km al SO de Lurín, Lima - Limahttps://t.co/RBPQPMfze6 — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) August 19, 2026

¿Por qué tiembla tanto en Perú?

Perú registra numerosos movimientos sísmicos debido principalmente a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde existe una intensa actividad tectónica. Frente a la costa peruana, la placa de Nazca se introduce por debajo de la placa Sudamericana, proceso conocido como subducción.

Esta interacción genera acumulación de energía en el subsuelo que puede liberarse en forma de sismos. Por esa razón, los movimientos telúricos pueden producirse en diferentes zonas del territorio peruano y tener distintas magnitudes y profundidades.

¿Qué hacer durante un sismo en Perú?

Ante un movimiento sísmico, las autoridades de Defensa Civil recomiendan mantener la calma y actuar de manera ordenada. Estas son algunas de las principales medidas de seguridad:

Mantén la calma y evita correr durante el movimiento.

y evita correr durante el movimiento. Ubícate en una zona segura previamente identificada dentro de tu vivienda, centro de trabajo o lugar de estudio.

previamente identificada dentro de tu vivienda, centro de trabajo o lugar de estudio. Aléjate de ventanas, vidrios, muebles y objetos que puedan caer.

Si estás dentro de una edificación, no utilices el ascensor .

. Si te encuentras en la calle, aléjate de postes, cables eléctricos, árboles, fachadas y otras estructuras que puedan desprenderse.

Después del movimiento, sigue únicamente la información difundida por las autoridades oficiales.

Conocer las medidas de prevención, saber cómo actuar durante un sismo y mantenerse informado mediante fuentes oficiales son acciones fundamentales para reducir riesgos ante la actividad sísmica en Oaxaca. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Qué hacer después de un temblor?

Una vez que haya terminado el movimiento principal, permanece atento ante la posibilidad de réplicas y revisa las condiciones del lugar donde te encuentras.

Comprueba si existen daños estructurales antes de permanecer dentro de una vivienda afectada.

Si detectas una fuga de gas, evita encender fósforos, interruptores o cualquier elemento que pueda generar una chispa.

Utiliza el teléfono únicamente cuando sea necesario para evitar saturar las líneas.

Sigue las indicaciones de las autoridades y organismos de emergencia.

Si estás cerca del litoral y el sismo ha sido fuerte o prolongado, presta atención a las indicaciones oficiales relacionadas con un posible tsunami.

Un kit de emergencia con agua, alimentos, linterna, radio, botiquín y otros suministros básicos puede ayudar a una familia a estar preparada ante un terremoto y sus posibles consecuencias. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Un sismo de magnitud 4.8 puede causar daños?

La magnitud por sí sola no determina los posibles daños de un sismo. También influyen factores como la profundidad, la distancia al epicentro, el tipo de suelo, la calidad de las construcciones y la intensidad con la que el movimiento es percibido en cada localidad.

En el caso del sismo reportado por el IGP a las 5:28:02 a. m. del 19 de agosto, el movimiento tuvo una magnitud de 4.8, una profundidad de 42 kilómetros y una intensidad de III en Lurín.

¿Dónde consultar los reportes oficiales de sismos en Perú?

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) es la entidad encargada de monitorear la actividad sísmica del territorio nacional y publicar los reportes correspondientes. Para conocer la información más reciente, se recomienda consultar sus canales oficiales.

Importante: las cifras de magnitud, profundidad, ubicación e intensidad pueden ser actualizadas por el IGP después de una primera evaluación. Por ello, este reporte debe revisarse conforme aparezcan nuevos comunicados oficiales.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre los sismos en Perú

¿A qué hora ocurrió el último temblor en Perú?

El último sismo reportado en este seguimiento ocurrió a las 5:28:02 a. m. del miércoles 19 de agosto de 2026, según el IGP.

¿De cuánto fue el último temblor en Perú?

El movimiento tuvo una magnitud de 4.8.

¿Dónde fue el epicentro?

El epicentro se ubicó a 42 kilómetros al suroeste de Lurín, Lima.

¿A qué profundidad ocurrió el sismo?

El IGP reportó una profundidad de 42 kilómetros.

¿Qué intensidad tuvo el temblor?

El reporte indicó una intensidad III en Lurín.