El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, decretó este miércoles el estado de emergencia económica, social y ecológica por el terremoto de magnitud 7.4 que devastó el centro-oeste del país el pasado 10 de agosto, con el objetivo de facilitar la atención de la tragedia.

En un decreto, publicado por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), el mandatario declaró la emergencia económica en quince departamentos por treinta días para “conjurar la crisis y evitar la extensión de los efectos del desastre”.

Según el balance presentado por el mandatario al mediodía del miércoles, la emergencia deja 314 personas fallecidas, aunque el Instituto de Medicina Legal (IML) confirma que ha recibido 319 cuerpos e identificado al mismo número que anunció De la Espriella.

El terremoto, según el mandatario, afectó a quince departamentos y 471 municipios del país en los que hay 262,154 personas damnificadas, agrupadas en 147,464 familias, mientras que 4,437 personas han resultado heridas y otras 262 permanecen desaparecidas.

Los daños materiales también son significativos porque se contabilizan 30,664 viviendas destruidas, 136,946 averiadas, 302 edificios colapsados y 5,809 inmuebles con daños estructurales.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. (ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / AFP)

Alcance de la medida

La emergencia económica es un mecanismo legal para poder canalizar fondos nacionales e internacionales y dinamizar la reconstrucción del país tras el terremoto, el más grave sufrido en Colombia en lo que va de siglo.

Durante la vigencia de la emergencia, el Ejecutivo podrá expedir decretos legislativos con fuerza de ley para adoptar las medidas adicionales que considere necesarias “para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos”, así como realizar las operaciones presupuestales y de crédito público necesarias para ejecutarlas.

La semana pasada, el mandatario ya había anunciado la declaratoria de la emergencia económica, pero luego se echó para atrás y dijo que su Gobierno estaba preparando el decreto para publicarlo esta semana, como lo hizo hoy.

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“Fondo milagro”

De la Espriella ya había manifestado que con esta medida va a crear un «fondo milagro» destinado a canalizar recursos «para la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos» afectados por el sismo.

El mandatario explicó que el Gobierno está organizando, junto con su equipo económico, medidas de alivio temporal para las familias damnificadas.

Estas incluyen el pago de servicios públicos, subsidios de arrendamiento para quienes perdieron sus viviendas, alivios tributarios y financieros y ayudas económicas para las familias más vulnerables, además de mecanismos de respaldo para comerciantes y pequeños empresarios afectados.

El terremoto tuvo su epicentro el pasado 10 de agosto en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y es considerado una de las mayores tragedias naturales registradas en el país en las últimas décadas.

Equipos de rescate retiran los escombros de un edificio dañado en Cali, Colombia, el 13 de agosto de 2026, tres días después de un terremoto de magnitud 7,4. (Raul ARBOLEDA / AFP)

Oposición colombiana plantea su plan para atender la emergencia por el terremoto

Por su parte, la oposición colombiana, liderada por el senador izquierdista Iván Cepeda y el expresidente Gustavo Petro (2022-2026), presentó un plan para atender la emergencia provocada por el terremoto.

Entre las propuestas, Cepeda pidió que el estado de emergencia económica no afecte a las poblaciones vulnerables y advirtió sobre una posible segunda emergencia por la sequía, los incendios forestales y un eventual fenómeno de El Niño.

“Es indispensable actuar desde ahora con prevención, coordinación y responsabilidad, y con un plan nacional de carácter integral”, afirmó.

También reclamó que el Estado garantice a los damnificados techo, alimentación, agua potable y atención médica mientras avanza la reconstrucción.

“Ninguna familia puede quedar abandonada a la intemperie ni condenada a la precariedad mientras reconstruye su vida”, sostuvo.

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El llamado de Petro a De la Espriella

La oposición pidió además que las ayudas se distribuyan sin discriminación por condición social, convicciones políticas o religiosas, origen étnico o territorio y que la solidaridad nacional e internacional esté guiada «exclusivamente por la protección de la vida y la dignidad humana».

Asimismo, Petro pidió al presidente Abelardo de la Espriella retomar el proyecto de reforma tributaria que su Gobierno dejó radicado en el Congreso antes de terminar su mandato y que, según afirmó, permitiría recaudar unos 20 billones de pesos (unos US$ 6,300 millones), como parte de los recursos necesarios para financiar la reconstrucción, estimada en unos 30 billones de pesos.

El expresidente también llamó a la Junta del Banco de la República a reducir la tasa de interés, que actualmente se encuentra en el 12%, con el argumento de facilitar las condiciones de financiación para afrontar la emergencia.

Oposición advierte sobre la utilización del estado de emergencia

Otro de los planteamientos fue solicitar al Consejo de Estado que deje vigente la derogatoria de la prima especial de servicios de 18 millones de pesos (unos US$ 5,850) para los congresistas que había eliminado mediante decreto el Gobierno de Petro, y que esos recursos sean destinados a las víctimas del terremoto.

La oposición, que no considera legítimo el mandato de De la Espriella, también advirtió contra la eventual utilización de la emergencia para «normalizar» la presencia de fuerzas militares extranjeras en Colombia y recordó que las operaciones militares de otros países deben contar con autorización del Senado.

La intervención fue realizada en ejercicio del derecho de réplica de la oposición a las alocuciones presidenciales y, en particular, a la realizada el pasado lunes por De la Espriella, en la que hizo un balance de la respuesta del Gobierno a la emergencia que ya deja 314 fallecidos.

Con información de EFE