En el marco del nuevo Reglamento General del Sistema Nacional de Pagos, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) autorizó a Niubiz para operar como Entidad de Servicios de Pago, tras verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la nueva normativa.

Con esta autorización, la empresa podrá brindar servicios de adquirencia de operaciones de pago, recaudación de fondos y dispersión de fondos. También podrá participar, de manera directa o indirecta, en sistemas y acuerdos de pago comprendidos dentro del Sistema Nacional de Pagos.

Entre estos se encuentra TAPP (Transferencias Automáticas de Pagos Perú), así como otros esquemas que operan sobre medios de pago como tarjetas o cuentas de dinero electrónico.

La autorización se otorga bajo el nuevo Reglamento General del Sistema Nacional de Pagos, aprobado por el BCRP y vigente desde abril de 2026. La norma actualizó las disposiciones aplicables a los proveedores que participan en el ecosistema de pagos, en un contexto de incorporación de nuevos actores y de desarrollo de instrumentos y canales de pago.

“Este nuevo paso nos permite seguir desarrollando capacidades y tecnología para atender las exigencias que plantea el nuevo marco regulatorio y aportar al Sistema Nacional de Pagos bajo las reglas que establece el BCRP”, señaló Gustavo Leaño Concha, CEO de Niubiz.

El ejecutivo agregó que uno de los desafíos del sector será avanzar en la conexión entre los distintos actores del ecosistema de pagos y en la incorporación de nuevas formas de pago.

Como Entidad de Servicios de Pago, Niubiz deberá mantener de manera permanente el cumplimiento de las disposiciones previstas en el Reglamento General y de la normativa específica aplicable a los servicios e infraestructuras de pagos en los que participe.