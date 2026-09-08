El menor uso de efectivo reduce la exposición cotidiana a los personajes históricos que durante décadas aparecieron en los billetes peruanos. Foto: Andina.
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Giancarlos Torres
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El avance de los pagos digitales no solo está cambiando la forma en que los peruanos pagan. También está modificando un contacto cotidiano con la historia que durante décadas estuvo presente casi sin que nadie lo buscara: el de los personajes impresos en los billetes.

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