Durante el 2025 los pagos de servicios con QR registraron un volumen de S/44 millones, lo que representa un crecimiento aproximado de 15% frente al 2024, año en el que se alcanzaron más de S/38 millones, informó Niubiz.

El crecimiento también se reflejó en el número de operaciones. Las transacciones pasaron de más de 480 mil en 2024 a más de 560 mil en 2025, equivalente a un avance cercano al 16% detalló la compañía de procesamiento de pagos.

Asimismo, el pago promedio por servicio se mantuvo alrededor de S/78, lo que evidencia un uso recurrente del canal para pagos de servicios esenciales.

A nivel regional, Junín lideró el volumen procesado en 2025 con más de S/14 millones y más de 150 mil transacciones, consolidándose como la región con mayor adopción del Pago QR en este segmento. Le siguieron La Libertad, Piura, Ica y Moquegua, regiones que también mostraron un uso relevante de esta solución para el pago de servicios públicos.

Junín es la región con mayor adopción del pago QR de servicios, en el 2025 procesó más de S/14 millones y más de 150 mil transacciones, informó Niubiz. (Foto: GEC)

Además, destacaron los crecimientos de San Martín, que registró un aumento aproximado de 92% en volumen y 76% en transacciones, y Madre de Dios, con incrementos cercanos al 74% en volumen y 51% en transacciones. Estos resultados muestran que la adopción del Pago QR no solo se concentra en las principales plazas urbanas, sino que también avanza en distintas regiones del país.

“La data confirma que el pago QR dejó de ser una alternativa ocasional y pasa a convertirse en un canal de uso cotidiano para servicios esenciales. El gasto promedio refleja que no hablamos de operaciones aisladas, sino de un hábito digital que se está consolidando en distintas regiones del país”, señaló Jimena Navarro, gerente de Segmento Corporativo & Gobierno de Niubiz.

¿Cómo funciona el pago con QR?

La empresa genera un código QR asociado al recibo o servicio, el usuario lo escanea desde su celular y elige pagar con la billetera digital o app bancaria que ya utiliza. Así, un mismo QR puede habilitar distintas opciones de pago.