Si una empresa proveedora del Estado incumple con sus obligaciones laborales, además de ser multada por Sunafil, también podría recibir sanciones que afecten su facultad de contratar con el Estado. Foto: Andina
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José Carlos Reyes Leyva
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En el Congreso de la República se debate una iniciativa legislativa que busca establecer más herramientas de presión hacia las empresas, para que cumplan con las obligaciones laborales hacia sus trabajadores.

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