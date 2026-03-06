La fintech peruana LigoPay proyecta multiplicar por diez sus ingresos y el volumen de transacciones que procesa hacia 2026, impulsada por su expansión en Latinoamérica y el crecimiento de su plataforma de pagos para empresas.

La compañía opera como una infraestructura tecnológica que permite a empresas, comercios, fintechs y marketplaces gestionar pagos y cobros en tiempo real. A través de su plataforma, las organizaciones pueden automatizar procesos financieros como la recepción y envío de pagos, la conciliación automática de operaciones y el recaudo centralizado.

LigoPay forma parte del ecosistema de Tarjetas Peruanas Prepago (TPP), junto con las soluciones Ligo y La Mágica. La empresa opera bajo supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y cuenta con certificación ISO 27001 en seguridad de la información.

Actualmente, la compañía opera en Perú con clientes corporativos que utilizan su plataforma para gestionar pagos y cobros inmediatos. El sistema permite procesar transacciones las 24 horas y automatizar la conexión de las empresas con el sistema financiero.

Entre las funcionalidades que ofrece se incluyen herramientas para gestionar pagos entrantes (PayIns) y salientes (PayOuts), paneles de control para seguimiento de operaciones y soluciones para integrar pagos dentro de plataformas digitales o marketplaces.

La empresa trabaja con soluciones de QR interoperable para pagos entre distintos países de Latinoamérica. (Foto: Ligo)

Expansión regional

Como parte de su estrategia de crecimiento, LigoPay viene desplegando infraestructura interoperable en distintos países de la región. Actualmente, la empresa ofrece servicios de pagos y recaudo en mercados como Colombia, Argentina, Brasil y Bolivia, mediante una única integración tecnológica para las compañías que utilizan su sistema.

La plataforma también incorpora herramientas para pagos internacionales, con conversión automática de moneda y confirmación inmediata de las transacciones. Asimismo, contempla soluciones de QR interoperable para facilitar pagos entre distintos sistemas en la región.

Según la compañía, el objetivo es posicionarse como un proveedor de infraestructura financiera para empresas que operan en varios mercados latinoamericanos y necesitan centralizar sus procesos de pago.

La expansión regional forma parte del plan de LigoPay para aumentar el volumen de transacciones que procesa y ampliar su base de clientes corporativos en Latinoamérica.