Fondo de Seguro de Depósitos. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) elevó a S/ 123,000 el monto máximo de cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos (FSD) para el trimestre comprendido entre septiembre y noviembre del2026.

La actualización fue oficializada mediante la , emitida por la SBS en ejercicio de las facultades establecidas en la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros.

¿Qué es el Fondo de Seguro de Depósitos?

El Fondo de Seguro de Depósitos es un mecanismo de protección que garantiza los ahorros de los clientes del sistema financiero ante una eventual intervención, disolución o liquidación de una entidad financiera miembro del fondo.

La cobertura se aplica por persona y por entidad financiera, hasta el límite establecido por la SBS para cada trimestre.

La SBS actualizó la cobertura máxima del Fondo de Seguro de Depósitos a S/ 123,000 para el periodo septiembre-noviembre de 2026. Foto: Andina.
La SBS actualizó la cobertura máxima del Fondo de Seguro de Depósitos a S/ 123,000 para el periodo septiembre-noviembre de 2026. Foto: Andina.

¿Qué depósitos están protegidos?

Entre los productos que cuentan con protección se encuentran:

  • Cuentas de ahorro.
  • Depósitos a plazo fijo.
  • Depósitos a la vista.
  • Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

La cobertura también incluye los intereses generados por dichos depósitos, calculados desde el inicio de la operación o desde su última renovación.

¿Cómo funciona el seguro?

Si una entidad integrante del Fondo de Seguro de Depósitos es declarada en disolución y liquidación, la cobertura se activa automáticamente para resguardar los fondos de los clientes hasta el monto máximo vigente.

Cuando los depósitos están denominados en moneda extranjera, la indemnización se realiza en su equivalente en soles. En el caso de cuentas mancomunadas, el saldo se distribuye proporcionalmente entre los titulares para determinar la cobertura individual que corresponde a cada uno.

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