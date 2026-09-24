Aramco. (Foto: AFP)
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La estatal saudí Aramco, la empresa petrolera más grande del mundo, evalúa construir nuevas rutas de exportación de crudo y aumentar el almacenamiento fuera de Arabia Saudí para hacer frente a las interrupciones en el suministro energético global en medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

En una entrevista publicada este jueves por el medio japonés Nikkei Asia,

Nasser remarcó que la infraestructura de Aramco ha demostrado ser resistente, aunque se negó a dar una actualización sobre el oleoducto Este-Oeste, que hace dos semanas sufrió daños por un ataque de las milicias proiraníes en Irak y está próximo a reactivar operaciones, según medios saudíes.

Este oleoducto permite al reino esquivar el estrecho de Ormuz, enviando crudo desde sus campos petroleros orientales a las terminales de exportación en el mar Rojo, y la interrupción de sus operaciones ha disparado los precios, que hoy sitúan al brent en 106 dólares el barril.

expuso a Nikkei Asia durante una visita a Japón.

En medio de las tensiones entre Teherán y Washington, que implican bloqueos en vías marítimas importantes para el comercio energético mundial, Aramco ha seguido suministrando los pedidos. “Tenemos esta opcionalidad múltiple que nos permite satisfacer la demanda de nuestros clientes”, insistió.

Aramco. (Foto: Bloomberg)
Aramco. (Foto: Bloomberg)

Para ampliar esas opciones -prosiguió- la empresa trabaja en la creación de capacidades de almacenamiento adicionales en el extranjero, incluido Japón, así como “haciendo la ingeniería, la factibilidad y todo el trabajo requerido” para crear rutas de exportación adicionales, sin que se conozcan detalles al respecto.

“La situación empeorará porque esta interrupción es significativa. No es una pequeña interrupción”, reiteró.

Con información de EFE

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