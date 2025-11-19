Logotipo de Saudi Aramco en las instalaciones petroleras de la compañía en Abqaiq, Arabia Saudita, 12 de octubre de 2019. REUTERS/Maxim Shemetov/Foto de archivo
La empresa estatal saudí Aramco, la mayor petrolera del mundo, anunció este miércoles la firma de 17 memorandos de entendimiento y acuerdos con empresas estadounidenses por un valor de más de US$ 30,000 millones para desarrollar proyectos de gas natural licuado (GNL), servicios financieros y la fabricación de materiales avanzados.

En un comunicado, la compañía saudí informó que estos nuevos pactos se suman a los 34 memorandos de entendimiento y acuerdos anunciados el pasado mes de mayo, cuyo valor potencial total era de aproximadamente US$ 90,000 millones.

Así, en los últimos seis meses, Aramco firmó acuerdos con empresas estadounidenses por un valor potencial total de US$ 120,000, con los que la empresa espera que estas colaboraciones respalden sus objetivos de crecimiento estratégico e impliquen colaboraciones que abarquen actividades como el GNL, los servicios financieros, la fabricación de materiales avanzados y la adquisición de materiales y servicios.

Esperamos que los memorandos de entendimiento y los acuerdos por valor de miles de millones de dólares anunciados hoy sirvan de trampolín para seguir avanzando, reforzando el largo legado de colaboración de Aramco con sus homólogos estadounidenses y abriendo nuevas oportunidades de creación de valor que promuevan la innovación y el crecimiento”, dijo el presidente y director ejecutivo de Aramco, Amin H. Nasser, en una nota.

El anuncio de estos acuerdos coincide con el Foro de Inversión Estados Unidos-Arabia Saudí 2025 en Washington D.C., que se desarrolla con motivo de la visita del príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, y su reunión en la Casa Blanca con el presidente estadounidense, Donald Trump.

