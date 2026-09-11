Al cierre de la jornada del 10 se septiembre, el Dow se situó en los 52,064 puntos; el selectivo S&P 500 recortó 0.58%, hasta 7.591 enteros. (ANGELA WEISS / AFP)
Al cierre de la jornada del 10 se septiembre, el Dow se situó en los 52,064 puntos; el selectivo S&P 500 recortó 0.58%, hasta 7.591 enteros. (ANGELA WEISS / AFP)
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Redacción Gestión
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ante la creciente preocupación de los inversores por la guerra con Irán.

(WTI, por sus siglas en inglés) cerró con una subida del 6%, hasta 102,48 dólares el barril, su nivel más alto en tres meses.

disminuyeron en 391,000 barriles, hasta los 424,1 millones de barriles, la semana pasada, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés).

El repunte de los precios del crudo impulsó el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años por encima del 4.95%, alcanzando su nivel más alto desde octubre de 2023.

por contener los costos de financiación del Gobierno mediante recompras de deuda a largo plazo.

La subida de los rendimientos presiona a la bolsa, ya que unos intereses más altos encarecen la financiación de las empresas y restan atractivo a las acciones frente a los bonos.

En el plano corporativo, la tecnológica Oracle superó las previsiones en su primer trimestre fiscal, con unos ingresos de US$19,350 millones, un 30% más.

En tanto, en otros mercados, el oro bajaba a 4,363 dólares la onza, el euro se cambiaba a 1,1608 dólares y el bitcoin bajaba a 77,282 dólares.

Elaborado con información de EFE.

En el plano corporativo, la tecnológica Oracle superó las previsiones en su primer trimestre fiscal, con unos ingresos de US$19,350 millones, un 30% más. (Foto: AP)
En el plano corporativo, la tecnológica Oracle superó las previsiones en su primer trimestre fiscal, con unos ingresos de US$19,350 millones, un 30% más. (Foto: AP)

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