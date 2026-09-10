El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que habrán más esfuerzos en concreto con Perú, adicionales al Escudo de las Américas, que permitirán alcanzar los interés que tienen en común con sus países aliados.

Durante una conferencia de prensa que brindó junto a la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, Rubio valoró que es importante que las poblaciones de los países aliados noten los beneficios producto de esta cooperación.

“Habrán otros esfuerzos en conjunto para enfrentar los intereses que tenemos en común con nuestros aliados. Cuando un presidente sale electo y decide cooperar, trabajar con Estados Unidos es sumamente importante que se le enseñe al pueblo que hay beneficios para ellos por esta asociación con Estados Unidos. No solo en nivel de seguridad, sino también en el ámbito comercial y económico”, indicó.

“Nos aseguraremos de que los países que cooperen con nosotros podrán responderle a su pueblo como consecuencia y producto de esta cooperación”, sostuvo la tarde de este jueves 10 de setiembre, desde Palacio de Gobierno.

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