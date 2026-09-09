La presidenta de la República, Keiko Fujimori, recibirá este jueves 10 de septiembre en Palacio de Gobierno al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien llegará al Perú como parte de una agenda orientada a fortalecer la cooperación y los acuerdos bilaterales entre ambos países.

Durante el encuentro, ambas autoridades abordarán diversos asuntos de interés común, entre ellos la cooperación bilateral, la seguridad ciudadana y las acciones frente al crimen organizado. La reunión también permitirá revisar temas considerados prioritarios para el Perú y profundizar los mecanismos de colaboración con Estados Unidos en diferentes ámbitos.

Entre los principales puntos que serán puestos sobre la mesa figuran la cooperación ante el fenómeno El Niño, las medidas relacionadas con la seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y asuntos vinculados con la defensa. Asimismo, se prevé analizar iniciativas destinadas a impulsar las inversiones y fortalecer el comercio entre Perú y Estados Unidos.

De acuerdo con el documento oficial, representantes del Gabinete Ministerial también participarán en la reunión y acompañarán a la mandataria durante el encuentro con el funcionario estadounidense.

El secretario de Estado Marco Rubio. (Foto de Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP).

Marco Rubio anunció incorporación de Perú al Escudo de las Américas

La visita de Marco Rubio se desarrolla en el marco de los esfuerzos de ambos países por consolidar su alianza estratégica. En una reciente columna de opinión, el secretario de Estado estadounidense manifestó su expectativa de trabajar junto con el nuevo gobierno de Keiko Fujimori y de proyectar los 200 años de relaciones bilaterales hacia una nueva etapa de cooperación.

“Estamos sincronizando esfuerzos para proteger a nuestro hemisferio de las amenazas transnacionales y regionales, recibiendo a Perú que ahora es un importante aliado extra-Otan en el Escudo de las Américas”, señaló Rubio.

La iniciativa denominada Escudo de las Américas contempla la incorporación de Perú, tomando en cuenta su condición de importante aliado. El propósito es reforzar la coordinación entre los países frente a amenazas de carácter transnacional y regional.

De esta manera, la reunión prevista para el 10 de septiembre entre Keiko Fujimori y Marco Rubio se desarrollará con una agenda enfocada en fortalecer los vínculos entre Perú y Estados Unidos, así como en avanzar en mecanismos de cooperación vinculados con las principales prioridades del país.