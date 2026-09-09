Secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio se reúne este jueves con presidenta del Perú, Keiko Fujimori en Lima. (Foto: Composición GEC)
Secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio se reúne este jueves con presidenta del Perú, Keiko Fujimori en Lima. (Foto: Composición GEC)
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Redacción Gestión
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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, recibirá este jueves 10 de septiembre en Palacio de Gobierno al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien llegará al Perú como parte de una agenda orientada a fortalecer la cooperación y los acuerdos bilaterales entre ambos países.

Entre los principales puntos que serán puestos sobre la mesa figuran la cooperación ante el fenómeno El Niño, las medidas relacionadas con la seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y asuntos vinculados con la defensa. Asimismo, se prevé analizar iniciativas destinadas a impulsar las inversiones y fortalecer el comercio entre Perú y Estados Unidos.

De acuerdo con el documento oficial, representantes del Gabinete Ministerial también participarán en la reunión y acompañarán a la mandataria durante el encuentro con el funcionario estadounidense.

El secretario de Estado Marco Rubio. (Foto de Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP).
El secretario de Estado Marco Rubio. (Foto de Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP).

Marco Rubio anunció incorporación de Perú al Escudo de las Américas

La visita de Marco Rubio se desarrolla en el marco de los esfuerzos de ambos países por consolidar su alianza estratégica.

“Estamos sincronizando esfuerzos para proteger a nuestro hemisferio de las amenazas transnacionales y regionales, recibiendo a Perú que ahora es un importante aliado extra-Otan en el Escudo de las Américas”, señaló Rubio.

La iniciativa denominada Escudo de las Américas contempla la incorporación de Perú, tomando en cuenta su condición de importante aliado. El propósito es reforzar la coordinación entre los países frente a amenazas de carácter transnacional y regional.

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