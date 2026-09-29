La administración de Nayib Bukele está desarrollando una aplicación respaldada por el gobierno que permitirá a los salvadoreños enviar y conservar dólares digitales. Fotógrafo: Camilo Freedman/Bloomberg.
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Agencia Bloomberg
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Cinco años después de convertir a bitcoin en moneda de curso legal para transformar la forma en que circula el dinero en la economía, El Salvador está recurriendo a otra tecnología cripto para esa tarea: las stablecoins respaldadas por dólares.

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