La administración de Nayib Bukele desarrolla junto con Modveon una aplicación respaldada por el gobierno que permitirá a los salvadoreños enviar y mantener dólares digitales, incluso para remesas, a través de la red Base de Coinbase. La iniciativa supone un giro notable para un gobierno que alguna vez presentó a bitcoin como una nueva forma de dinero de uso cotidiano.

La plataforma, denominada Sivar, verificará a los usuarios mediante documentos de identidad emitidos por el gobierno y los agrupará en comunidades según su domicilio. Los usuarios podrán enviar dinero, publicar contenido, participar en debates y encuestas en vivo y votar en elecciones locales incluso si residen en el extranjero. El Salvador es el primer cliente de Modveon, que no planea expandirse a otros mercados hasta demostrar que el modelo funciona en el país.

La iniciativa, que llega cinco años después de que El Salvador se convirtiera en el primer país en adoptar bitcoin como moneda de curso legal, marca un giro simbólico respecto de la apuesta de Bukele por el token y su promoción como herramienta financiera y de inversión.

Ese experimento tuvo poco éxito en convertir a la volátil criptomoneda en un medio de pago de uso generalizado. Para 2024, alrededor del 92% de los salvadoreños dijo no haber utilizado bitcoin, según una encuesta de la Universidad Centroamericana. El Fondo Monetario Internacional determinó que solo alrededor del 1.75% de las remesas se transfirió mediante billeteras cripto.

Aunque bitcoin sigue siendo moneda de curso legal en El Salvador, las reformas vinculadas a un programa del FMI por US$ 1,400 millones en 2025 redujeron el respaldo del gobierno a la criptomoneda, poniendo fin a su condición de moneda de curso legal de aceptación obligatoria y reduciendo el alcance de la billetera estatal Chivo. Sivar busca ocupar ese espacio, ofreciendo a los salvadoreños otra forma de realizar transacciones y transferir dinero utilizando infraestructura cripto.

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“El Salvador sigue apostando por bitcoin para sus reservas y como depósito de valor”, señaló Nana Murugesan , director ejecutivo y cofundador de Modveon, quien anteriormente trabajó para Samsung, Snap Inc. y Coinbase. “Pero desde el punto de vista del movimiento de dinero, el presidente Bukele está muy comprometido con la forma más rápida, barata y confiable de transferir dinero, y nada supera a las stablecoins”.

El gobierno probablemente está respondiendo a una fuerte demanda de stablecoins —tokens digitales vinculados a monedas— en América Latina. La región ha registrado US$ 594,000 millones en actividad cripto este año, y las stablecoins representan casi un tercio de las transacciones transfronterizas y el 22% de las transferencias nacionales entre personas, según Chainalysis.

El giro hacia las stablecoins apunta a un enfoque diferente: en lugar de pedir a las personas que realicen transacciones con una criptomoneda volátil, las aplicaciones pueden utilizar infraestructura blockchain para transferir dólares digitales, abordando potencialmente el mercado de remesas que bitcoin alguna vez pretendió transformar.

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Los salvadoreños que viven en el extranjero enviaron aproximadamente US$ 9,000 millones a su país en 2025, cerca del 92% desde Estados Unidos. Por una tarifa fija de US$ 2, los usuarios de Sivar radicados en EE.UU. podrán transferir dólares digitales a usuarios en El Salvador.

“Nuestro objetivo es hacer posible que la tecnología genere confianza, participación y un sentido de conexión, además de facilitar el acceso a servicios e información”, señaló en una entrevista Adriana Mira, viceministra de Relaciones Exteriores de El Salvador. “La capacidad de enviar y recibir dinero de forma rápida, asequible y sencilla es esencial para construir ese sentido de conexión entre los salvadoreños”.

Modveon recibirá lo que la compañía describió como una suma de “varios millones de dólares” por proporcionar la plataforma durante un acuerdo de cinco años, aunque declinó revelar el monto exacto. La firma con sede en Palo Alto ha recaudado US$ 10 millones de inversionistas, entre ellos AAB, Coinbase Ventures y Firebolt Ventures.