Las mypes generan 10.3 millones de empleos en el Perú, según el Ministerio de la Producción. (Foto: Andina)
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

El Poder Ejecutivo de Perú aprobó la Política General de Gobierno para el período 2026-2031. Mediante Decreto Supremo 127-2026-PCM, se oficializó este marco con tres objetivos claves: “ordenar el Estado para recuperar la seguridad, destrabar el crecimiento y convertir las decisiones públicas en resultados”.

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