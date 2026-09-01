Trujillo continúa siendo azotada por el avance campante de la criminalidad. | Andina
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Ricardo Guerra Vásquez
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Gerardo Rosales Diaz
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La ciudad de Trujillo se ha vuelto uno de los focos más evidentes y sanguinarios de la criminalidad descontrolada que hoy azota al país. El fin de semana, cuatro personas fueron asesinadas y otra fue secuestrada en un atentado ligado a relaciones alrededor de la minería ilegal, la economía ilícita nacional más grande en la actualidad y que sirve como fuente de financiamiento para otras como las extorsiones.

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