Normet prevé ampliar su capacidad en Perú ante el crecimiento de la demanda, con mayor personal y servicios locales para atender a sus clientes. (Foto: Normet)
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Eduardo Sotelo
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Normet inició actividades en Perú en junio de 2009 y, tras más de 17 años en el mercado local, la compañía finlandesa espera que 2027 marque un punto de inflexión para su operación en el país. La fabricante de equipos y soluciones para minería subterránea proyecta crecer al menos 30% frente a este año, impulsada por una cartera de proyectos que, según la empresa, viene tomando forma.

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