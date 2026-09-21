“El crecimiento en Perú va a ser considerable. Yo te diría al menos un 30% en relación al 2026”, señaló Richard von Harpe, sales director LATAM de Normet, a Gestión. El ejecutivo añadió que la expectativa no se limita a una mejora puntual: “Estamos seguros de que el próximo año va a ser muy bueno, tal vez uno de los mejores (años) que hemos tenido en Perú”.

La previsión llega luego de un 2026 que, de acuerdo con von Harpe, cerrará bien, aunque por debajo de lo esperado inicialmente. La diferencia, explicó, respondió a la disponibilidad de equipos y no a una menor demanda peruana: “El mercado nos ha demandado muchas máquinas”. Según Normet, grandes proyectos en Chile concentraron una importante cantidad de equipos y generaron un retraso en el país. “Quedamos con un lag también de poder proveer algunos equipos en Perú”, comentó.

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Un mercado que gana espacio

Perú ya figura entre los principales mercados de Normet en Latinoamérica. Von Harpe ubica a Chile en el primer lugar y a Perú y México disputándose el segundo, mientras que Brasil aparece en el cuarto puesto, aunque con un crecimiento de su actividad subterránea.

A nivel global, Normet cerró 2025 con ventas de aproximadamente € 471 millones, equivalentes a unos US$ 540 millones. En el primer semestre de 2026, sus ventas netas alcanzaron € 259.3 millones, un crecimiento de 24.3% frente al mismo periodo del año anterior.

Perú representa al menos 30% del negocio de Normet en Latinoamérica, de acuerdo con la compañía, aunque su participación puede variar de un año a otro según los proyectos y las ventas.

La especialidad de Normet está precisamente en la minería subterránea. “Nosotros somos líderes en equipamiento de minería subterránea, principalmente en equipos de proyección de hormigón, fortificación, transporte de hormigón, equipos de transporte personal, acuñadores, scalers”, describió el ejecutivo.

A ese portafolio se suman servicios y posventa, químicos y aditivos, pernos de anclaje y la línea X-Rock, que comprende martillos hidráulicos y equipos de pedestal para chancadores y parrillas grizzly.

“Trabajamos de una manera muy estratégica en que el crecimiento sea de todas nuestras líneas. Tenemos un portafolio supergrande y nuestro objetivo es crecer de manera lineal en todas las líneas”, explicó von Harpe.

El aumento de actividad también está llevando a Normet a reforzar su operación local. Además de ampliar su equipo y su oferta de servicios, la compañía recientemente renovó su workshop en Perú, como parte de su apuesta por el mercado local. En particular, von Harpe adelantó una mayor capacidad para atender reparaciones mayores.

“Nuestro plan de crecimiento en la región, obviamente, es crecer en más head counts, en más personas, nos estamos expandiendo. Tenemos oficinas grandes en Perú, tenemos servicio, pero también la industria ha demandado más reparaciones mayores”, comentó.

La operación peruana, además, tiene una característica que la empresa considera relevante frente a sus clientes. “Acá en Perú trabajan directamente con la fábrica. No somos un distribuidor, acá hablan directamente con Normet”, afirmó von Harpe, destacando principalmente sus oficinas y centro de distribución en Lurín.

Von Harpe destacó que Perú fue elegido como el primer mercado de Latinoamérica para el lanzamiento del Spraymec 4100, nueva línea de equipos para concreto proyectado. (Foto: Normet)

La tecnología que ya está en camino

La evolución del negocio no solo pasa por vender más equipos. Von Harpe indicó que la compañía ya tiene definido un camino tecnológico y que el cambio hacia este tipo de soluciones ya empezó. “La industria nos está pidiendo que en unos años tengamos equipos controlados remotamente, equipos autónomos. Por lo tanto, esta transición ya comenzó, es por etapas”, sostuvo, quien agregó que en su línea X-Rock (pedestales) ya cuentan con equipos que funcionan sin persona.

Latinoamérica, además, tendrá un papel relevante en la siguiente etapa. “Uno de los mercados pilotos para esta tecnología va a ser América Latina. Así que en cuanto la tecnología esté disponible, va a llegar a América Latina. Estos desarrollos han sido en base a lo que el mercado nos ha demandado en Perú, Chile, México, Brasil”, afirmó.

La apuesta tecnológica tiene detrás una inversión global relevante. Normet destina entre US$ 15 millones y US$ 20 millones cada año a innovación, según el ejecutivo, y recientemente inauguró un nuevo centro tecnológico en Tampere, Finlandia. “Nosotros, por lo menos, invertimos cada año ese monto solamente en innovación”, aseguró.

Perú como punto de lanzamiento

La relevancia que Normet atribuye al mercado peruano también se refleja en el lanzamiento de nuevos equipos. Hace unas semanas, la compañía presentó en el país el Spraymec 4100, su nueva línea para concreto proyectado (shotcrete), que reemplaza a la antigua línea Alfa. Perú fue el primer mercado de la región en recibirlo. “Lo quisimos así por el potencial que vemos de ese equipo en la industria minera del Perú”, explicó von Harpe.

La nueva máquina apunta a responder a demandas como una mayor productividad y seguridad en las labores de fortificación, además de reducir la pérdida de material. “No solamente va a ser un equipo que va a proyectar más, sino que va a proyectar de una manera mejor”, dijo el ejecutivo.

A esta oferta se sumarán productos de la línea GCCP, que comprende químicos, aditivos y equipos de anclaje. Entre ellos figura el HX-Bolt, aunque la compañía aún no tiene definido el plazo para su llegada al país.

Richard von Harpe, sales director LATAM de Normet, señaló que la compañía proyecta crecer al menos 30% en Perú durante 2027. (Foto: Normet)

Más allá de la minería

La minería subterránea seguirá siendo el principal foco de Normet en Perú, donde la compañía viene trabajando con contratistas vinculados a los principales proyectos mineros del país. “Tenemos un pipeline muy interesante para el 2027”, adelantó von Harpe, aunque evitó dar nombres específicos. Además, identificó oportunidades en infraestructura: “Hay proyectos interesantes también en ese sector, no solamente en minería. Esperamos que se concreten”.

La apuesta por Perú forma parte de una estrategia de crecimiento más amplia. Von Harpe señaló que Normet viene creciendo entre 10% y 15% al año a nivel global y en Latinoamérica, mientras que su nueva estrategia busca duplicar el negocio mundial en los próximos cuatro o cinco años.

En Perú, la meta para 2027 es mayor y está acompañada de una expansión de la capacidad local. “El crecimiento va de la mano también con la inversión. Estamos invirtiendo más en Perú y vamos a seguir invirtiendo. Es un mercado que nos importa, que nos interesa”, remarcó.

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El foco, precisó, seguirá estando en la minería subterránea y en los principales clientes que ya operan en el país. Y entre las tecnologías que marcarán la siguiente etapa de la compañía, von Harpe apunta a la operación remota y la autonomía: “Yo creo que para allá va el foco: mayor productividad, equipos más autónomos, más seguros. Para allá estamos apuntando en esta región, en este mercado”, concluyó.