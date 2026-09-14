A través del Informe Técnico Sustentatorio (ITS), presentado ante el Ministerio de la Producción (Produce), la firma dio a conocer sobre el proyecto “Implementación de dos nuevas líneas de producción Hot Melt Adhesive Coating y Zipper Extruder en la planta industrial N°02”, a ejecutarse dentro de los 72,659 metros cuadrados (m2) de la fábrica en Lurín. En concreto, la iniciativa alude a la fabricación de productos acabados, como láminas con recubrimiento adhesivo y zippers resellables.

“Se requiere producir los dos nuevos productos terminados, de acuerdo a la demanda del cliente para comercialización. Para ello, se implementaría las líneas de producción denominadas Hot Melt Adhesive (Resellado) y Zipper Extruder. Es fundamental destacar que, si bien se añadirán estas dos nuevas líneas productivas, los procesos productivos aprobados originalmente se mantendrán sin cambios”, remarcó la compañía.

Proyecto de compañía se implementará en su sede de Lurín. (Foto: Difusión)

En específico, la inclusión de estos productos generará la existencia de láminas con doble recubrimiento o Two Stage coating, con una capacidad de producción de 10 toneladas al mes; láminas con recubrimiento adhesivo LEC (Resellado) con 100 toneladas mensuales; y Zippers resellables con 10 toneladas al mes.

Inversión de iniciativa

Para su implementación, el proyecto demandará de un área total de 981 m2; además, de acciones como habilitación de ambientes, montaje e instalación de equipos y maquinaria, así como pruebas y marchas.

La inversión estimada es de US$ 2,240,997, con una vida útil proyectada en 30 años, que no ampliará el tiempo de vigencia de la actividad de forma integral.

A fin de llevar adelante su plan, OPP Film presentó el ITS ante el Produce, con el objetivo de recibir comentarios y/o sugerencias de la población a su propuesta, en el marco del Reglamento de Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental de la Industria Manufacturera y Comercio Interno.