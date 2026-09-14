La empresa OPP Film, dedicada a la fabricación y comercialización de películas y recubiertos plásticos para empaques de la industria de alimentos, contempla la implementación de un proyecto en su planta de Lurín, a fin de optimizar los procesos que ejecuta en esta instalación. Así, la filial peruana de la multinacional Oben Holding Group se alista para la fabricación de dos nuevos productos a través de la incorporación de estas líneas de producción.
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