La minera canadiense Panoro Minerals, que tiene el 100% del proyecto de cobre, oro y plata Cotabambas, en Apurímac, cerró un acuerdo con la comunidad de Cochapata que le abre paso a una nueva campaña de perforación en el sector que concentra la porción de mayor ley del yacimiento.

“La firma de este acuerdo con la comunidad de Cochapata representa otro hito importante para el Proyecto Cotabambas. Permite el inicio de la siguiente fase de perforación de relleno y extensión en el Pozo Norte”, afirmó Luquman Shaheen, Presidente y Director Ejecutivo de Panoro Minerals.

El convenio, por cinco años, otorga a la empresa derechos de acceso superficial a todos los terrenos de la comunidad, dentro de cuyos límites se ubica principalmente el tajo norte proyectado.

“Demuestra el alto grado de sintonía entre la Comunidad y Panoro respecto al desarrollo del Proyecto Cotabambas para convertirlo en la próxima mina importante del Perú”, sostuvo.

Según la compañía, de los 222 millones de toneladas que conforman el componente de alta ley del recurso, 150 millones están dentro del contorno del tajo norte. Allí la empresa perforará unos 10,000 metros para ampliar y precisar ese componente, y reclasificar parte del recurso a la categoría de indicado. En el tajo sur ya cerró los acuerdos para el programa de perforación en curso.

La compañía está impulsando su Estrategia de Alta Ley para diseñar una mina a cielo abierto enfocada en el componente de alta ley del recurso mineral, lo que permitirá un plan de desarrollo del proyecto eficiente en capital y económicamente sólido.

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Cotabambas: Panoro alista estudio de prefactibilidad a fines de 2027

Concluida la perforación, Panoro actualizará la estimación de recursos a inicios de 2027. Luego prevé completar una evaluación económica preliminar (PEA) a mediados de ese año y un estudio de prefactibilidad hacia fines de 2027, como paso previo a la factibilidad.

“Este acuerdo es el tercero firmado con la Comunidad durante la exploración de Panoro y uno de los diversos acuerdos que se concretarán en 2026 con las comunidades locales, el Municipio y los propietarios privados”, resaltó el ejecutivo.

Como parte del convenio, la minera asumió compromisos de inversión en educación, empleo local, infraestructura y apoyo a adultos mayores. También contempla la compra de terrenos cerca de la ciudad del Cusco, a unos 120 kilómetros de Cochapata, junto a un predio que la empresa adquirió para la comunidad en 2018.

Panoro apuesta por 222 millones de toneladas de alta ley en Cotabambas

En cuanto a sus recursos, Cotabambas registra 507.3 millones de toneladas de recursos minerales indicados, con una ley de 0.33% de cobre, 0.20 gramos por tonelada de oro y 2.42 gramos por tonelada de plata. Asimismo, cuenta con 496 millones de toneladas de recursos inferidos, con leyes de 0.27% de cobre, 0.17 gramos por tonelada de oro y 2.53 gramos por tonelada de plata.

Dentro de estos recursos existe un componente de mayor ley. Los recursos indicados de este segmento suman 129 millones de toneladas, con una ley de 0.70% de cobre, 0.44 gramos por tonelada de oro y 4.12 gramos por tonelada de plata. En tanto, los recursos inferidos alcanzan 93.1 millones de toneladas, con leyes de 0.59% de cobre, 0.41 gramos por tonelada de oro y 5.31 gramos por tonelada de plata. La empresa apunta a diseñar una mina a tajo abierto enfocada en esa porción del recurso.

Con su actual programa de perforación, Panoro Minerals busca ampliar estos recursos de mayor ley. La exploración constituye así uno de los principales frentes de trabajo de la compañía en Cotabambas, mientras el nuevo acuerdo establece acciones de cooperación con el municipio y las comunidades del distrito.