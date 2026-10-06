Siete empresas chilenas de base tecnológica para la minería llegaron a Perú como parte de una misión organizada por Minnovex, asociación que reúne a empresas proveedoras de tecnología e innovación para la minería en Chile, para explorar oportunidades comerciales y de colaboración con compañías del sector. Durante cuatro jornadas en Lima, sostuvieron reuniones con mineras y proveedores de la industria local.

La delegación estuvo integrada por las empresas MIGTRA, AIKO Logic, LAMS, ZYGHT, ChucaoTech, Novamine y JRI Ingeniería. Entre las compañías mineras con las que se reunieron figuran Antamina, Buenaventura, Nexa Resources, Chinalco Perú, Volcan, Minera Aurífera Retamas (Marsa) y Compañía Minera Bateas. También tuvieron encuentros con proveedores y contratistas como Stracon Group, Maquinarias del Centro, Metso Perú y Chacón Partners.

Según informa el medio chileno PortalInnova, las empresas presentaron soluciones vinculadas con productividad, seguridad, mantenimiento, monitoreo de activos, gestión de HSE y procesamiento de minerales, buscando identificar necesidades de las operaciones peruanas y oportunidades para sus tecnologías.

Perú en la mira

“Perú es un mercado prioritario para las mining tech chilenas. Esta misión nos permitió seguir generando espacios de conversación directa con compañías mineras que enfrentan desafíos operacionales donde las capacidades tecnológicas desarrolladas en Chile pueden aportar mucho valor”, sostuvo Alejandra Molina, gerente general de Minnovex.

El interés comercial tiene además un respaldo en los flujos actuales de proveedores mineros chilenos. Según el estudio de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), 639 empresas proveedoras de la minería chilena registraron exportaciones por US$ 1,217 millones en bienes y servicios hacia más de 90 mercados, con Perú concentrando el 39.2% de esos envíos.

Perú concentró el 39.2% de las exportaciones de 639 proveedores de la minería chilena, que en conjunto enviaron US$ 1,217 millones a más de 90 mercados. (Foto referencial: Bloomberg)

Entre las empresas participantes, la chilena Novamine destacó las oportunidades vinculadas con la eficiencia de las operaciones. “Perú es un mercado estratégico para Novamine por la importancia de su industria minera y las oportunidades para incorporar tecnologías que mejoren la seguridad y productividad del mantenimiento”, comentó su gerente comercial, Patricio Giménez.

Otro de los participantes, ZYGHT, destacó que las reuniones permitieron avanzar con contactos que la empresa ya venía buscando en Perú. “Logré tener reuniones con empresas que venía siguiendo hace más de tres años. La participación debe ser sostenida. Dimos un primer paso”, indicó su country manager, Sergio Delgado.

Para las empresas participantes, el reto ahora será convertir los contactos establecidos durante la misión en oportunidades comerciales concretas en Perú, donde existe espacio para incorporar nuevas tecnologías a las operaciones mineras y fortalecer la productividad del sector.