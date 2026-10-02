Por la mañana, los mineros suben a los camiones para trabajar en el distrito de Porco. Fotógrafo: Manuel Seoane/Bloomberg.
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Agencia Bloomberg
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Rodrigo Paz, el primer presidente de Bolivia favorable a los inversionistas en más de 20 años, quiere atraer a mineras internacionales para explotar las reservas de cobre, oro, plata y otros minerales críticos del país. Pero casi medio millón de mineros locales se podrían interponer en su camino.

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