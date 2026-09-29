Perfomin proyecta elevar su facturación de S/ 30 millones en 2025 a S/ 50 millones este año, impulsada por una mayor demanda de maquinaria para minería. (Foto: Perfomin)
Perfomin proyecta elevar su facturación de S/ 30 millones en 2025 a S/ 50 millones este año, impulsada por una mayor demanda de maquinaria para minería. (Foto: Perfomin)
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Eduardo Sotelo
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Perfomin nació en Lima hace tres años, como una empresa dedicada a brindar soluciones y maquinaria para la minería, pero su punto de partida estuvo mucho más cerca de las operaciones mineras que de una oficina comercial. La compañía surgió enfocada en atender las necesidades de la pequeña minería y las operaciones de vetas angostas y, desde entonces, ha ampliado su oferta y escala hasta cerrar 2025 con una facturación aproximada de S/ 30 millones. Ahora busca dar un nuevo salto: alcanzar S/ 50 millones este año, mientras amplía su presencia en el país y prepara su ingreso a un nuevo destino. ¿Cuál es su estrategia?

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