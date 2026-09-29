La ampliación de su portafolio ha acompañado ese crecimiento. Hoy, los minidumpers —equipos compactos para el traslado de material en operaciones mineras— continúan siendo su principal negocio. Perfomin también comercializa scooptrams, utilizados para cargar y transportar mineral, y aceros de perforación, además de representar marcas internacionales.

“Hemos visto un nicho de mercado, en el cual también en el camino muchas marcas se nos han unido, como Hyundai Everdigm de Corea, Generac de Estados Unidos y Airman de Japón”, contó a Gestión Eros Poma, gerente de operaciones de Perfomin.

La venta de equipos representa actualmente cerca del 90% del negocio, mientras que los servicios de mantenimiento explican entre 7% y 8%. Poma indicó que la empresa ha reinvertido sus recursos en ampliar capacidades y estimó que la inversión acumulada en marketing, incorporación de profesionales, tecnología, investigación y desarrollo de productos y equipos se ubicó entre US$ 300,000 y US$ 1 millón.

El alquiler toma impulso

Perfomin, además, busca que el alquiler gane peso dentro de su modelo de negocio. Actualmente cuenta con 20 equipos alquilados, pero proyecta llevar esa flota a 200 máquinas en 2027. El negocio todavía representa una proporción reducida de sus ingresos.

La apuesta responde a un mercado peruano que, según Poma, todavía tiene un amplio espacio para desarrollarse. “En los países europeos es un mercado aproximado del 40% de todo lo que es alquiler. En Estados Unidos, un 35% o 40%. En el Perú, el alquiler recién es el 2%”, comparó el ejecutivo.

El ejecutivo agregó que el alquiler también puede convertirse en una vía para concretar posteriormente la venta de los equipos. “Algunos buscan y primero lo alquilas y luego lo compran’”, comentó.

Importaciones se duplican

Poma relacionó el aumento de las importaciones con la expansión del negocio y el mayor dinamismo que observa en la minería. Según los datos de la empresa, Perfomin importó alrededor de US$ 4 millones en 2025 y ya se acerca a los US$ 7 millones en lo que va de este año. Su meta para 2026 es alcanzar los US$ 9 millones.

El incremento está vinculado, de acuerdo con Poma, al mayor dinamismo que observa en la minería. “El precio de los metales está muy bueno, entonces eso hace que los mineros puedan confiar y puedan comprar más máquinas”, sostuvo. El ejecutivo agregó que el mayor movimiento se está observando de manera más amplia en el sector: “Creo que no somos la única empresa que está teniendo este impulso. Hay muchas otras empresas que están recibiendo una aceleración rápida en lo que es minería”.

Una de las líneas que ha ganado espacio es la de aceros de perforación de Hyundai Everdigm. Tras representar entre 3% y 4% de las ventas durante su primer año, actualmente explica alrededor de 8%-9% del negocio.

La empresa, que ya opera en Lima, Nasca, Arequipa y Chala, prepara su llegada a Bolivia en 2027, mientras evalúa nuevas oportunidades de expansión. (Foto: Perfomin)

Como parte de su estrategia comercial, la compañía también ofrece financiamiento directo a sus clientes para facilitar la adquisición de sus equipos. A través de Crediperfomin, como denomina a esta ala de su negocio, el año pasado otorgó casi US$ 1 millón en créditos, según Poma.

“Eso nos ayuda a dar apoyo a aquellas empresas que requieren ese financiamiento. También va con un acompañamiento y para crear la confianza y un vínculo para seguir creciendo”, detalló.

Bolivia y maquinaria eléctrica

La expansión territorial será otro componente del crecimiento. Perfomin opera actualmente en Lima, Nasca, Arequipa y Chala, prepara su llegada a Trujillo y tiene como siguiente mercado a Bolivia en 2027.

La compañía identifica una oportunidad en ese país por sus características geológicas. “Bolivia comparte mucha similitud geológica con el Perú, pero no tiene suficiente tecnología. Entonces, se vuelve un nicho de mercado justamente para nosotros”, explicó Poma.

En paralelo, la empresa está impulsando la electromovilidad aplicada a minería subterránea. Ya comercializa un scooptram eléctrico de 0.78 yardas, orientado a vetas angostas, con un precio aproximado de US$ 110,000.

Poma asocia el atractivo de estos equipos con las características de las operaciones subterráneas. “En el Perú, al ser las secciones de vetas angostas muy compactas, la ventilación es un tema muy crítico”, subrayó Poma. En ese escenario, añadió, los equipos eléctricos permiten reducir los costos asociados a ventilación y mejorar la productividad.

“Queremos lograr llegar a ser referentes mundiales en lo que es la tecnología de equipos y suministros para las minerías de vetas angostas”, proyectó Eros Poma, gerente de operaciones de Perfomin. (Foto: Perfomin)

La compañía también desarrolla mejoras sobre los equipos que comercializa. Perfomin importa las máquinas y realiza modificaciones a partir de las necesidades que identifica en las operaciones, entre ellas cambios en el chasis y en la integración entre el motor y las bombas. En paralelo, Poma participa como ingeniero en el desarrollo de una nueva línea de equipos LHD para minería subterránea de Hyundai Heavy Duty.

Poma dijo que, con este crecimiento, Perfomin busca pasar de su posición inicial en la pequeña minería a atender progresivamente operaciones de mayor escala y, posteriormente, mercados internacionales. “Queremos lograr llegar a ser referentes mundiales en lo que es la tecnología de equipos y suministros para las minerías de vetas angostas”, proyectó Poma.