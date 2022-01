Debido a su experiencia en la industria de maquinaria, Alessia Verdi y sus socios notaron que la oferta visible de equipos usados en el mercado peruano era muy limitada frente a una alta demanda. “Llega un momento en que muchas empresas que tienen máquinas ya no las necesitan, ya sea porque se acaba el proyecto, se cae o deciden renovar su flota. Pero las dejan en su almacén, sin rentabilizarlas, y se concentran en su core. ¿Cómo una persona o empresa en Piura puede saber que alguien en Juliaca justo tiene la máquina que necesita y no la está usando?”, se preguntaba.

Así nació la idea de crear Maqu, una plataforma web que conecta oportunidades de compra, venta y alquiler de maquinaria pesada, liviana y equipos auxiliares. “De alguna manera es un Tinder de máquinas”, explica Alessia Verdi, gerente general de Maqu, que hoy forma parte del portafolio de StartUPC.

Maqu empezó a operar durante la pandemia y cuenta con un parque de 60 máquinas para vender o alquilar, de las cuales ya ha logrado cerrar un monto superior a los US$ 150,000. “Tenemos cerca de US$ 1 millón en valor de máquinas”, dice Verdi.

El objetivo para este año es vender por lo menos 50 máquinas a través de la solución Agentes Maqu, quienes se encargan de cerrar toda la transacción para la empresa o persona. Actualmente la empresa tiene 300 anuncios entre venta y alquiler de equipos en su página web, entre ellos retroexcavadoras y excavadoras. Este año espera capturar unos 30 anuncios al mes.

La incertidumbre política ha impulsado el crecimiento de Maqu. “La inestabilidad hace que el mercado de segunda mano crezca más. La gente quiere invertir menos y busca liquidez”, afirma Verdi. Durante el período electoral, el año pasado, las ventas cayeron y aumentó la demanda por el alquiler. “La gente no quería compromisos a largo plazo o hacer inversiones muy grandes”.

El 80% de la oferta de Maqu se concentra en la venta por parte de empresas grandes, con equipos que van aproximadamente desde los US$ 30,000 (máquinas más antiguas o pequeñas) hasta los US$ 180,0000 (excavadores, tractores). Las tarifas para el alquiler oscilan entre los US$ 6 y US$ 50 la hora. Quienes buscan los equipos son personas naturales o compañías pequeñas.

Las máquinas más cotizadas son equipos livianos, como retroescavadoras o minicargadores. En cuanto a maquinaria pesada, la mayor demanda es por las excavadoras, las excavadoras hidráulicas y los cargadores.

Como parte de su crecimiento, Maqu planea este año dedicarse también a la comercialización de componentes (partes) y ofrecer servicios complementarios a la compra, venta o alquiler de máquinas, como inspecciones, tasaciones o transporte.