Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú (KMMP) está ajustando su operación ante la posibilidad de un Fenómeno El Niño fuerte y el impacto que este podría generar en el ritmo de obras de construcción. La compañía ya viene reforzando su disponibilidad de maquinaria y prevé que este mercado tenga un desempeño especialmente dinámico en el segundo semestre.

“Este segundo semestre, construcción va a ser la sorpresa”, señaló Julio Molina, CEO de KMMP a Gestión. La expectativa es que el incremento de la demanda lleve a la compañía a elevar las compras de maquinaria para atender las necesidades del mercado.

El Niño cambia el ritmo de compra

La compañía ya está movilizando equipos para responder a la demanda. Molina detalló que KMMP cuenta con inventario en Panamá que está siendo trasladado al país, mientras que también viene coordinando directamente con sus fábricas para asegurar nuevas unidades.

“Nosotros tenemos un stock en Panamá, el cual lo estamos trayendo para tener el stock disponible acá”, explicó y agregó que se está haciendo una gestión especial con Japón. “Japón nos da prioridad. Hemos pedido máquinas que normalmente habrían ido para otro país, pero nos están asignando las máquinas a nosotros”, indicó Molina.

La magnitud de esta preparación ya tiene una cifra concreta. “Estamos trayendo seguramente entre US$ 30 y US$ 35 millones solamente en la última orden. Yo creo que vamos a superar eso en inversión”, adelantó.

La compañía espera que el efecto no se limite a la etapa previa a El Niño y que la demanda se mantenga durante la ejecución de obras. “Creemos que debiese ser un año récord de ventas en construcción”, sostuvo Molina, quien además estima que las importaciones de maquinaria podrían volver a niveles similares a los observados en 2012-2013, que, asegura, fueron de picos elevados en el sector.

Minería mantiene el liderazgo

La minería continuará concentrando la mayor parte del negocio de KMMP, aunque la compañía observa un escenario de mayor actividad también en otros sectores.

“Minería sigue siendo entre 70% y 75% de nuestro negocio. Como hay un pronóstico de precios de largo plazo altos para el cobre, las mineras están viendo proyectos más largos. Cuando vienen proyectos más largos, adelantan renovaciones de flota o empiezan a hacer ampliaciones de flota”, mencionó Molina.

Esta mayor demanda coincide con una restricción en la capacidad de producción de los fabricantes. “Las fábricas ya están empezando a llegar a sus topes de producción y ya nosotros estamos entregando equipo a un año plazo”, enfatizó el ejecutivo.

KMMP viene atendiendo requerimientos de operaciones para distintas operaciones y proyectos mineros. Para 2026, la compañía espera mantener una trayectoria de crecimiento. “El año pasado cerramos en alrededor de US$ 1,100 millones y este año estamos esperando crecer entre 10% y 12%, llegar a US$ 1,300 millones, US$1,400 millones”, afirmó Molina.

Tía María acelera automatización

Uno de los principales proyectos que marcará la operación de KMMP hacia 2027 será Tía María, que se convertirá en su primer proyecto autónomo en el país. “El proyecto debiese estar funcionando el próximo año”, dijo Molina, quien añadió que la preparación contempla varios frentes para llegar al inicio de operaciones con los equipos y sistemas listos.

“Hay que entrenar a la gente de la mina, estamos trayendo gente de afuera para entrenar y también estamos adaptando nuestros sistemas al 5G”, explicó.

La automatización también forma parte de una tendencia de más largo plazo para la compañía. Aunque actualmente no tiene otro proyecto autónomo en negociación directa, Molina considera que esta tecnología tendrá un peso cada vez mayor en la minería por sus beneficios en seguridad y productividad.

Julio Molina, presidente ejecutivo de KMMP, señaló que la compañía prevé iniciar en 2027 un piloto de First Move, tecnología que puede reducir entre 20% y 30% el consumo de combustible. (Foto: Archivo GEC)

First Move: el siguiente paso en descarbonización

KMMP también prepara el ingreso de First Move, una solución que combina el uso de baterías con los camiones mineros para reducir el consumo de diésel en determinados momentos de la operación. La compañía prevé llevar esta tecnología a una primera prueba en Perú durante 2027.

“Debiésemos empezar con un piloto ya el próximo año. Podemos lograr ahorros de combustible 20%, 30%, mejorar la velocidad y también reducir el ruido”, prevé Molina.

El ejecutivo explicó que First Move se encuentra en una etapa de desarrollo y evaluación con clientes que ya están evaluando prototipos, aunque KMMP aún no ha adelantado dónde se realizaría el primer piloto en el país.

Nuevo ciclo de inversiones

KMMP prepara el siguiente tramo de expansión de su operación, luego de completar un plan de inversiones de tres años. La compañía está revisando la infraestructura que requerirá para acompañar el crecimiento del negocio.

“Nosotros invertimos entre US$ 80 millones y US$90 millones al año. Estamos terminando nuestro plan de tres años y ya estamos pensando en los siguientes tres. Estamos revisando nuestra cadena logística, centros de distribución, ampliación de talleres y capacitación. Seguramente van a ser mayores que la que estamos haciendo ahora”, adelantó Molina.

La empresa también está ampliando su presencia en mercados distintos a la minería a tajo abierto. Uno de los focos será la minería subterránea, donde busca ganar participación en los próximos años.

“Esperamos tomar más participación en minería underground (subterránea) y ser de los líderes del mercado en los siguientes dos o tres años. Vamos a darle un foco especial a la agricultura también con maquinaría Manitou”, aseguró Molina.

En agricultura, la compañía ve espacio para desarrollar servicios, filtros y repuestos, además de maquinaria, mientras que en paralelo evalúa ampliar las representaciones que maneja en Perú. “Ojalá poder adquirir otra y poder incorporar otra marca al portafolio”, recalcó el ejecutivo.

Molina ve en la cartera minera el principal catalizador para los siguientes años. “Tenemos un potencial de US$ 60,000 millones de inversión minera en el Perú. Si la minería despega, va a despegar infraestructura, va a despegar construcción y todos los demás sectores”, concluyó.