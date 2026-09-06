Honda realiza inversión en su planta de la selva del país. (Foto: Redes sociales de Honda)
Honda realiza inversión en su planta de la selva del país. (Foto: Redes sociales de Honda)
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Mayumi García
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Honda Selva del Perú, subsidiara de la japonesa Honda, dedicada al ensamblaje de motocicletas y fabricación de motocar, contempla una importante inversión en su planta de Loreto. El objetivo es lograr una mayor eficiencia y producción en sus procesos, ante una creciente demanda del mercado por este tipo de vehículos.

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