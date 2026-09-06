De acuerdo al Informe Técnico Sustitorio (ITS), presentado ante el Ministerio de la Producción (Produce), la firma informó sobre una iniciativa para el mejoramiento de la fábrica de 18,975 metros cuadrados (m2), situada en el distrito de San Juan Bautista, en la provincia de Maynas. En esta planta industrial —de producción de motocicletas y motocar— se realizarán modificaciones en infraestructura y equipamiento, sin generar ampliación de huella ni incorporación de predios.

En concreto, la compañía apunta a la ampliación de vía de acceso para vehículos pesados, incorporación de un nuevo sistema de inyección plástica y la implementación de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTARI). En las dos primeras acciones, la firma busca la extención de la construcción vial existente para el transporte; además, de la instalación de una nueva línea de producción industrial, respectivamente.

Compañía implementa área especializada en fábrica de Loreto. (Foto: Difusión)

En torno a dicha línea, la filial de la japonesa explicó que como consecuencia del crecimiento de la demanda y al desarrollo de un nuevo modelo de motocar es necesario implementar esta área especializada para el sistema de inyección plástica, orientada a la fabricación de componentes plásticos requeridos en el proceso de ensamblaje.

“Actualmente, la dependencia de proveedores externos y los tiempos de abastecimiento pueden generar limitaciones operativas; por ello, la incorporación de esta nueva área permitirá optimizar la producción, mejorar la calidad de las piezas, reducir costos y fortalecer la capacidad productiva de la planta”, agregó la empresa.

Aumento de capacidad e inversión

El proyecto planteado por la compañía; además, de una mejora ambiental y un mejor servicio brindado a los clientes, conllevará a un incremento de la producción sin interferir en la capacidad instalada de la planta. En detalle, de 39,610 unidades de motos anuales se elevará a 51,643 motos al año, mientras que en motocar se variará de 31,150 unidades a 35,265 unidades anuales.

La iniciativa, en general, demandará de una inversión de S/ 3′333,262 y tendrá un periodo de ejecución de alrededor de tres meses. Asimismo, compartirá vida útil con la planta industrial, en un estimado de 30 años.

Entre las diferentes actividades a efectuar, destacan obras de cimentación, instalación de maquinaria y equipos para el proceso de inyección plástica; implementación de sistemas eléctricos, hidráulicos y servicios auxiliares; habilitación de zonas de almacenamiento para materia prima, moldes y producto terminado, entre otros.

A fin de llevar adelante su plan, Honda Selva del Perú presentó el ITS ante el Produce, con el objetivo de recibir comentarios y/o sugerencias de la población a su propuesta hasta el 8 de setiembre, en el marco del Reglamento de Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental de la Industria Manufacturera y Comercio Interno.