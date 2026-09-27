La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados evaluará este lunes 28 de setiembre las denuncias presentadas contra los legisladores de Juntos por el Perú Julián Luis Pérez Mallqui y Catherin Norma Palomino Casavilca.

La cuarta sesión ordinaria del periodo anual se realizará desde las 4:00 p.m. en la sala Fabiola Salazar Leguía, ubicada en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, de acuerdo con la agenda oficial del Congreso.

La comisión es presidida por el diputado Henry Albañil Carmona, del Partido Cívico Obras.

Investigación por presunta violencia

Uno de los casos que evaluará la Comisión de Ética corresponde al diputado de Juntos por el Perú Julián Pérez Mallqui, denunciado por presunta violencia física y psicológica contra su expareja.

El caso se conoció a finales de julio, luego de que Pérez Mallqui fuera intervenido en la comisaría de San Miguel tras una denuncia presentada por su entonces pareja.

De acuerdo con el parte policial, el legislador habría ejercido violencia contra ella tanto en su domicilio como posteriormente en la dependencia policial.

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A raíz de la denuncia, la Comisión de Ética inició una indagación preliminar y posteriormente aprobó por unanimidad admitirla a trámite e iniciar una investigación contra el legislador por una presunta infracción al Código de Ética Parlamentaria.

Pérez Mallqui señaló previamente que se encuentra a disposición de las diligencias correspondientes. El caso también fue derivado a una fiscalía especializada en violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, que tiene a su cargo las investigaciones correspondientes.

Denuncia por presuntos aportes en su despacho

La Comisión de Ética también evaluará la denuncia presentada contra Catherin Palomino Casavilca, diputada de Juntos por el Perú y presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

El caso se originó a partir de un informe periodístico que señaló que integrantes de su despacho habrían solicitado aportes económicos a trabajadores para financiar bienes y actividades vinculados con la oficina parlamentaria.

Entre los gastos mencionados figuran artículos decorativos, tarjetas de presentación, insumos y otros bienes destinados, según la denuncia, a actividades de la oficina congresal.

Palomino negó responsabilidad en los hechos y afirmó que está dispuesta a participar en las investigaciones.

“Yo me someto a todas las investigaciones. Me voy a someter a la bancada, a Ética”, declaró el 17 de septiembre.