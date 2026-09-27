La Comisión de Ética revisará este lunes dos denuncias contra legisladores de Juntos por el Perú. Estos son los casos que serán puestos bajo análisis. Foto: Composición Gestión.
La Comisión de Ética revisará este lunes dos denuncias contra legisladores de Juntos por el Perú. Estos son los casos que serán puestos bajo análisis. Foto: Composición Gestión.
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Redacción Gestión
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La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados evaluará este lunes 28 de setiembre las denuncias presentadas contra los legisladores de Juntos por el Perú Julián Luis Pérez Mallqui y Catherin Norma Palomino Casavilca.

La cuarta sesión ordinaria del periodo anual se realizará desde las 4:00 p.m. en la sala Fabiola Salazar Leguía, ubicada en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, de acuerdo con la agenda oficial del Congreso.

Investigación por presunta violencia

El caso se conoció a finales de julio, luego de que Pérez Mallqui fuera intervenido en la comisaría de San Miguel tras una denuncia presentada por su entonces pareja.

De acuerdo con el parte policial, el legislador habría ejercido violencia contra ella tanto en su domicilio como posteriormente en la dependencia policial.

Pérez Mallqui señaló previamente que se encuentra a disposición de las diligencias correspondientes. El caso también fue derivado a una fiscalía especializada en violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, que tiene a su cargo las investigaciones correspondientes.

Denuncia por presuntos aportes en su despacho

Entre los gastos mencionados figuran artículos decorativos, tarjetas de presentación, insumos y otros bienes destinados, según la denuncia, a actividades de la oficina congresal.

Palomino negó responsabilidad en los hechos y afirmó que está dispuesta a participar en las investigaciones.

“Yo me someto a todas las investigaciones. Me voy a someter a la bancada, a Ética”, declaró el 17 de septiembre.

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