La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el informe de calificación que ordena iniciar una investigación contra el legislador Julián Pérez Mallqui, de la bancada de Juntos por el Perú, denunciado por presuntos actos de violencia física y psicológica contra su expareja.

Según el documento, los hechos atribuidos a Pérez Mallqui habrían ocurrido el 30 de julio, cuando acudió al domicilio de su expareja e ingresado sin autorización.

El documento sostuvo que el parlamentario presuntamente realizó expresiones ofensivas y realizado ademanes intimidatorios. Además, cuando ambos fueron trasladados a una comisaría de San Miguel, habría agredido físicamente a la denunciante, además de amenazarla.

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La comisión señaló que los hechos trascienden el ámbito privado porque podrían afectar la dignidad de la investidura parlamentaria, la confianza ciudadana y la imagen institucional del Congreso. La investigación evaluará una posible infracción de los principios de responsabilidad, integridad y justicia previstos en el Reglamento.

Henry Albañil, presidente de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, explicó que la aprobación del informe supone la existencia de indicios de una eventual falta ética, aunque remarcó que ello no implica una determinación de responsabilidad.

El legislador del Partido Cívico Obras indicó que el procedimiento deberá respetar el derecho de defensa y el debido proceso del parlamentario denunciado. Por ello, señaló que Julián Pérez Mallqui contará con 15 días hábiles para ejercer su defensa y presentar la información que considere pertinente. Luego de ese periodo, la comisión evaluará los elementos reunidos para determinar qué medida o decisión corresponde adoptar.

Barriga también afirmó que la comisión podría recoger el testimonio de la presunta víctima, aunque indicó que ello dependerá de los alcances y condiciones que se definan durante la investigación.

Caso de Christian Aranda

Respecto a otra denuncia que involucra al diputado de Renovación Popular, Cristian Aranda, Albañil informó que esta ya fue recibida formalmente y que la Comisión de Ética se encuentra en una fase preliminar de indagación.

Precisamente, durante la sesión de la Comisión de Ética, se dio cuenta de que el 27 de agosto ingresó una denuncia de parte contra el diputado Cristian Aranda, la cual ya fue notificada al legislador.

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Asimismo, también informó sobre el ingreso de una segunda denuncia contra Aranda Vázquez, referida a los mismos hechos. Sin embargo, este nuevo recurso fue declarado inadmisible porque no cumplía con los requisitos exigidos por el Reglamento para su presentación.

El denunciante tendrá el plazo reglamentario para subsanar las observaciones. Si lo hace, la denuncia será trasladada al diputado denunciado y se acumulará al primer expediente, debido a que ambos casos se refieren a los mismos hechos. Si no se corrigen las deficiencias, la denuncia será archivada.

Christian Aranda fue acusado por presuntamente haber difundido datos que permitían identificar a una paciente que solicitó un aborto terapéutico en el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay.

El caso se originó luego de que Aranda enviara un oficio al hospital para solicitar información sobre la atención médica de una gestante de alrededor de 20 semanas. Después, publicó en su cuenta en la red social X un documento vinculado al pedido, donde se habría incluido el nombre de la paciente, aunque luego el post fue eliminado.