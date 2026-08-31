La diputada Catherin Palomino, de la bancada de Juntos por el Perú, presentó un proyecto de ley con el objetivo de modificar las reglas sobre el cese del comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La propuesta legislativa permitiría al Presidente de la República retirar al comandante general si se determina que ya no cuenta con las condiciones necesarias para dirigir la institución. Además, plantea aplicar el cese cuando se compruebe negligencia u omisión grave en el ejercicio de sus funciones.

El proyecto plantea añadir como nueva causal la “pérdida sobreviniente y objetivamente acreditada de la idoneidad”. Esta figura se aplicaría cuando existan pruebas de una afectación grave a la eficacia operativa, la capacidad de respuesta, la integridad institucional o la conducción estratégica de la PNP.

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Además, la iniciativa considera como causales el incumplimiento grave y repetido de las políticas nacionales de seguridad ciudadana, así como la negligencia grave que afecte el orden interno y actos u omisiones comprobados que vulneren la disciplina y la institucionalidad policial.

El ministro del Interior, César Astudillo, sostuvo ante la Cámara de Diputados que la continuidad de Óscar Arriola y otros altos mandos policiales no depende de una decisión del Ejecutivo.

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Cabe precisar que la Ley de la Policía Nacional vigente solo permite remover al comandante general por causas específicas, como fallecimiento, solicitud de retiro, incapacidad física permanente, falta muy grave, sentencia judicial firme o delito flagrante. Además, establece que no puede ser removido durante un periodo de dos años.