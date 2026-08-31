Presentan proyecto de ley para cambiar causales de remoción al comandante general de la PNP. Foto: Andina
Presentan proyecto de ley para cambiar causales de remoción al comandante general de la PNP. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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sobre el cese del comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Además, plantea aplicar el cese cuando se compruebe negligencia u omisión grave en el ejercicio de sus funciones.

El proyecto plantea añadir como nueva causal la “pérdida sobreviniente y objetivamente acreditada de la idoneidad”.

Además, la iniciativa considera como causales el incumplimiento grave y repetido de las políticas nacionales de seguridad ciudadana, así como la negligencia grave que afecte el orden interno y actos u omisiones comprobados que vulneren la disciplina y la institucionalidad policial.

El ministro del Interior, César Astudillo, sostuvo ante la Cámara de Diputados que la continuidad de Óscar Arriola y otros altos mandos policiales no depende de una decisión del Ejecutivo.

falta muy grave, sentencia judicial firme o delito flagrante. Además, establece que no puede ser removido durante un periodo de dos años.

La legislación actual establece que este cargo no puede ser removido durante un periodo de dos años, excepto en casos excepcionales. (Foto: Congreso)
La legislación actual establece que este cargo no puede ser removido durante un periodo de dos años, excepto en casos excepcionales. (Foto: Congreso)

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