El Gobierno subsanó la observación formal que había formulado el Congreso a su solicitud de delegación de facultades legislativas. El Poder Ejecutivo remitió el acta de la sesión del Consejo de Ministros en la que se aprobó por unanimidad el proyecto de ley y su tramitación con carácter de urgencia.

La información fue comunicada por el presidente del Senado y del Congreso de la República, Miguel Torres Morales, al titular de la Cámara de Diputados, Óscar de Jesús Reto Otero, mediante el oficio N.° 006-2026-2027-PS-CR.

Según el documento, el Poder Ejecutivo envió, a través del Oficio N.° 246-2026-PR, una copia certificada del Acta de la Sesión del Consejo de Ministros del 27 de agosto de 2026.

En dicha acta consta la aprobación por unanimidad del Proyecto de Ley N.° 00098-2026-2031-CD, así como el acuerdo para que la iniciativa sea tramitada ante el Congreso con carácter de urgencia.

Se completa el expediente

La remisión del acta responde a la observación comunicada previamente por la Cámara de Diputados, que había advertido que el pedido de facultades no incluía el documento que acreditaba el acuerdo del Consejo de Ministros para otorgarle la condición de “Muy Urgente” .

Ahora, el documento requerido ya fue incorporado al expediente. El oficio de Miguel Torres precisa que la documentación fue remitida a la Presidencia de la Cámara de Diputados “para el trámite correspondiente”.

De esta manera, el Ejecutivo cumplió con regularizar la documentación solicitada por el Parlamento para sustentar la calificación de urgencia de su iniciativa.

Comisión se declara en sesión permanente

En paralelo, la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados acordó declararse en sesión permanente hasta la aprobación del pedido de delegación de facultades legislativas.

Comisión de Constitución de Diputados se declaró en sesión permanente para agilizar el trámite. Foto: Congreso.

Según informó el Congreso a través de su cuenta oficial en X, la decisión fue adoptada por mayoría de los integrantes de dicho grupo de trabajo. La medida busca mantener abierta la sesión de la comisión mientras se desarrolla el trámite de la solicitud del Ejecutivo.

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¿Qué sigue ahora?

Con la subsanación de la observación, corresponde que la Cámara de Diputados continúe con el trámite parlamentario del proyecto de ley de delegación de facultades.

La documentación remitida acredita tanto el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros como la decisión de solicitar que la iniciativa tenga un tratamiento urgente ante el Congreso.

La anterior observación, por tanto, queda superada con la entrega del acta certificada, quedando pendiente el desarrollo del procedimiento legislativo correspondiente.