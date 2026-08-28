El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, indicó que el Ejecutivo busca, con el pedido de facultades legislativas, ampliar el marco legal para que determinadas organizaciones criminales puedan ser calificadas como “grupos hostiles”, para que las Fuerzas Armadas intervenga en la lucha contra la delincuencia.

Vinelli mencionó que actualmente existe una normativa que permite reconocer a ciertos grupos bajo esa condición. Mencionó como ejemplo a Sendero Luminoso, cuya calificación permite la intervención directa de las Fuerzas Armadas en operaciones desarrolladas en zonas como el Vraem y Putumayo.

Explicó que la propuesta del Gobierno apuntaría a extender esa figura a bandas vinculadas con la delincuencia organizada, específicamente a:

Extorsionadores.

El Tren de Aragua.

Otras organizaciones criminales extranjeras que operan en el país.

Bandas nacionales como Los Pulpos.

“Nosotros estamos haciendo este pedido al Legislativo y esperamos que el Legislativo nos ayude para nosotros poder ejercer finalmente estos cambios y darle una solución al tema de la criminalidad en el país”, señaló en declaraciones al programa Cuentas Claras de Canal N.

El ministro precisó que esta nueva clasificación abriría la puerta para que las Fuerzas Armadas participen de forma directa en la lucha contra esas organizaciones. Por ello, los militares no solo apoyarían en fronteras o penales, sino también en acciones contra redes criminales.

Sobre posible cierre del Congreso

En otro momento, Vinelli descartó que un eventual cierre del Congreso forme parte de la agenda del Gobierno.

Consultado por las declaraciones del defensor del Pueblo, José Gutiérrez, quien sugirió que la popularidad de la presidenta Fujimori podría subir si se cerraba el Parlamento, el ministro sostuvo que el Ejecutivo está concentrado en atender las demandas ciudadanas y cumplir sus promesas de gobierno.

“Eso no está en nuestra agenda. (...) No sé si han conversado (el defensor y la presidenta Fujimori). En todo caso, yo no he participado. Pero, en nuestro caso no está en agenda ese tema”, indicó.