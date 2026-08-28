Delegaciones de las Fuerzas Armadas participaron en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, que reunió a cerca de 3.000 participantes. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
Delegaciones de las Fuerzas Armadas participaron en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, que reunió a cerca de 3.000 participantes. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
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Redacción Gestión
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para que las Fuerzas Armadas intervenga en la lucha contra la delincuencia.

Vinelli mencionó que actualmente existe una normativa que permite reconocer a ciertos grupos bajo esa condición. Mencionó como ejemplo a Sendero Luminoso, cuya calificación permite la intervención directa de las Fuerzas Armadas en operaciones desarrolladas en zonas como el Vraem y Putumayo.

Explicó que , específicamente a:

  • Extorsionadores.
  • El Tren de Aragua.
  • Otras organizaciones criminales extranjeras que operan en el país.
  • Bandas nacionales como Los Pulpos.

“Nosotros estamos haciendo este pedido al Legislativo y esperamos que el Legislativo nos ayude para nosotros poder ejercer finalmente estos cambios y darle una solución al tema de la criminalidad en el país”, señaló en declaraciones al programa Cuentas Claras de Canal N.

Por ello, los militares no solo apoyarían en fronteras o penales, sino también en acciones contra redes criminales.

Sobre posible cierre del Congreso

Consultado por las declaraciones del defensor del Pueblo, José Gutiérrez, quien sugirió que la popularidad de la presidenta Fujimori podría subir si se cerraba el Parlamento, el ministro sostuvo que el Ejecutivo está concentrado en atender las demandas ciudadanas y cumplir sus promesas de gobierno.

“Eso no está en nuestra agenda. (...) No sé si han conversado (el defensor y la presidenta Fujimori). En todo caso, yo no he participado. Pero, en nuestro caso no está en agenda ese tema”, indicó.

El ministro Marco Vinelli descartó que un eventual cierre del Congreso forme parte de la agenda del Gobierno. (Foto: Congreso)
El ministro Marco Vinelli descartó que un eventual cierre del Congreso forme parte de la agenda del Gobierno. (Foto: Congreso)

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