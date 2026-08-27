El Ejecutivo alista también el Marco Macroeconómico Multianual 2027-2030. Foto: Presidencia
El Ejecutivo alista también el Marco Macroeconómico Multianual 2027-2030. Foto: Presidencia
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Redacción Gestión
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Para definir el pedido de facultades legislativas al Congreso y los principales lineamientos fiscales,

Como parte de la agenda, se aborda el proyecto de ley que propone recibir del Congreso facultades para legislar en seguridad ciudadana,

Por ejemplo, en materia presupuestal se estudia el proyecto del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2027.

Además, también se analizará el Marco Macroeconómico Multianual 2027-2030, propuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que contiene los principales lineamientos y proyecciones de la política económica para los siguientes años.

Habrá que esperar al otro año para obtener resultados a los problemas que lastiman al país, según Fujimori. Foto: @photo.gec
Habrá que esperar al otro año para obtener resultados a los problemas que lastiman al país, según Fujimori. Foto: @photo.gec

Según el Ejecutivo, , promoción de la inversión privada y cooperación judicial internacional.

En la víspera, la presidenta Keiko Fujimori reconoció que recién “a partir del próximo año veremos mejoras”, dado que se recibió un Ejecutivo “con cifras terribles”.

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