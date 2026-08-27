Para definir el pedido de facultades legislativas al Congreso y los principales lineamientos fiscales, la presidenta Keiko Fujimori encabeza la sesión del Consejo de Ministros este jueves.

Como parte de la agenda, se aborda el proyecto de ley que propone recibir del Congreso facultades para legislar en seguridad ciudadana, apoyo a las mypes, promoción del empleo y desarrollo productivo, entre otros.

Por ejemplo, en materia presupuestal se estudia el proyecto del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2027.

Además, también se analizará el Marco Macroeconómico Multianual 2027-2030, propuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que contiene los principales lineamientos y proyecciones de la política económica para los siguientes años.

Habrá que esperar al otro año para obtener resultados a los problemas que lastiman al país, según Fujimori. Foto: @photo.gec

Según el Ejecutivo, la sesión del Consejo de Ministros también aborda seguridad y atención de emergencias en distintas regiones, promoción de la inversión privada y cooperación judicial internacional.

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En la víspera, la presidenta Keiko Fujimori reconoció que recién “a partir del próximo año veremos mejoras”, dado que se recibió un Ejecutivo “con cifras terribles”.