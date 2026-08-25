Miguel Torres pidió unidad al Congreso por facultades y cuestionó interpelaciones a ministros. (Foto: Joel Alonzo/GEC)
Miguel Torres pidió unidad al Congreso por facultades y cuestionó interpelaciones a ministros. (Foto: Joel Alonzo/GEC)
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Redacción Gestión
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El presidente del Senado, Miguel Torres, hizo un llamado a las bancadas del Congreso a evitar la confrontación política y priorizar la unidad frente a los principales problemas que enfrenta el país.

En declaraciones a la prensa, Sin embargo, pidió a las bancadas evaluar si el tiempo transcurrido desde el inicio del nuevo periodo parlamentario es suficiente para formular este tipo de cuestionamientos.

“Sin perjuicio de eso, sí tengo que hacer una reflexión a los distintos grupos parlamentarios y preguntarnos si es que los días que han transitado son los suficientes como para poder estar planteando interpelaciones”, expresó.

“Creo que, si bien es válido, es democrático, está en su derecho requerir la presencia de los ministros, también creo que es importante evitar estos tufillos que podrían ser de confrontación, de obstruccionismo, cuando el país lo que está pidiendo en estos momentos es unidad para hacer frente al fenómeno del Niño y, por supuesto, a la inseguridad ciudadana”, remarcó.

Pedido de facultades en el momento oportuno

En otro momento, Torres

El presidente del Senado señaló que el Ejecutivo ha anunciado que esta semana presentará formalmente la solicitud de delegación de facultades. El pedido podrá ser evaluado por los parlamentarios a su retorno de la semana de representación.

Torres, de Fuerza Popular, sostuvo que espera que las distintas fuerzas políticas “cierren filas” para otorgar al Ejecutivo las facultades que sean necesarias para atender los problemas que enfrenta el país.

Asimismo, consideró necesario que el Gobierno defina qué institución tendrá el liderazgo y cuáles serán las competencias de cada entidad durante las etapas de prevención y preparación ante eventuales emergencias.

Descartó preocupación por Comisión de Energía y Minas

El presidente del Senado sostuvo que la comisión debe permitir una discusión transparente, con intercambio de ideas y posiciones entre las diferentes bancadas.

En esa línea, señaló que el debate dentro de las comisiones parlamentarias debe desarrollarse con apertura y permitir que los distintos grupos políticos expongan sus posiciones.

Comisión Energía y Minas del Parlamento. Foto: Congreso.
Comisión Energía y Minas del Parlamento. Foto: Congreso.

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