El presidente del Senado, Miguel Torres, hizo un llamado a las bancadas del Congreso a evitar la confrontación política y priorizar la unidad frente a los principales problemas que enfrenta el país. Sus declaraciones se producen mientras avanzan las mociones de interpelación contra integrantes del gabinete y el Ejecutivo prepara su solicitud de delegación de facultades legislativas.

En declaraciones a la prensa, Torres reconoció que la interpelación es un mecanismo democrático que permite a los ministros responder ante el Congreso las inquietudes planteadas por los parlamentarios. Sin embargo, pidió a las bancadas evaluar si el tiempo transcurrido desde el inicio del nuevo periodo parlamentario es suficiente para formular este tipo de cuestionamientos.

“Sin perjuicio de eso, sí tengo que hacer una reflexión a los distintos grupos parlamentarios y preguntarnos si es que los días que han transitado son los suficientes como para poder estar planteando interpelaciones”, expresó.

El titular del Senado advirtió además que este tipo de iniciativas podría generar una percepción de confrontación u obstruccionismo, en un contexto en el que, según señaló, el país requiere mayor coordinación política para afrontar el fenómeno El Niño y la inseguridad ciudadana.

“Creo que, si bien es válido, es democrático, está en su derecho requerir la presencia de los ministros, también creo que es importante evitar estos tufillos que podrían ser de confrontación, de obstruccionismo, cuando el país lo que está pidiendo en estos momentos es unidad para hacer frente al fenómeno del Niño y, por supuesto, a la inseguridad ciudadana”, remarcó.

Pedido de facultades en el momento oportuno

En otro momento, Torres consideró que el pedido de facultades llegará en un momento oportuno, luego de culminar la instalación de las comisiones parlamentarias.

El presidente del Senado señaló que el Ejecutivo ha anunciado que esta semana presentará formalmente la solicitud de delegación de facultades. El pedido podrá ser evaluado por los parlamentarios a su retorno de la semana de representación.

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Torres, de Fuerza Popular, sostuvo que espera que las distintas fuerzas políticas “cierren filas” para otorgar al Ejecutivo las facultades que sean necesarias para atender los problemas que enfrenta el país.

En particular, mencionó la necesidad de adoptar medidas frente al fenómeno El Niño y la inseguridad ciudadana.

Asimismo, consideró necesario que el Gobierno defina qué institución tendrá el liderazgo y cuáles serán las competencias de cada entidad durante las etapas de prevención y preparación ante eventuales emergencias.

Descartó preocupación por Comisión de Energía y Minas

Consultado por la participación de parlamentarios de Juntos por el Perú que se habrían reunido con mineros informales, pese a integrar la Comisión de Energía y Minas, Torres descartó tener preocupación por este caso.

El presidente del Senado sostuvo que la comisión debe permitir una discusión transparente, con intercambio de ideas y posiciones entre las diferentes bancadas.

En esa línea, señaló que el debate dentro de las comisiones parlamentarias debe desarrollarse con apertura y permitir que los distintos grupos políticos expongan sus posiciones.