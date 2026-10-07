El multimillonario Ray Dalio advirtió que los bonos del Tesoro de Estados Unidos son vulnerables a una reducción de la demanda de China y Japón, dos de los mayores acreedores extranjeros del país, y destacó un posible foco de presión para un mercado que ha sufrido fuertes oscilaciones este año.

Estados Unidos depende del capital extranjero para financiar cerca de un tercio de su deuda, y gran parte proviene de Japón y China, dijo Dalio, fundador de Bridgewater Associates, el martes en Bloomberg Television desde Singapur.

“Los chinos no quieren seguir acumulando —hay cuestiones geopolíticas, además de económicas—”, dijo. “Cuando existe una relación entre deudor y acreedor y, al mismo tiempo, una relación entre adversarios, se genera una dinámica muy difícil”. Agregó que Japón ha prestado “mucho dinero” que ahora quiere recuperar.

Sus comentarios se produjeron después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, intentara tranquilizar a los inversionistas al señalar que una combinación de crecimiento económico y restricciones al gasto comenzará “muy rápidamente” a modificar la trayectoria del endeudamiento del gobierno de Estados Unidos. Bessent, durante una conversación en Pensilvania el lunes por la noche, dijo que el gobierno comenzaría a “doblar la curva”.

Las declaraciones de Dalio sugieren que al secretario del Tesoro todavía le queda un largo camino para convencer a algunos inversionistas. El fundador de Bridgewater reiteró su advertencia de que Estados Unidos enfrenta una posible crisis de deuda dentro de tres años y sostuvo que algunos prestatarios ya están comenzando a sentir la presión.

Los bonos han prolongado esta semana su caída de varios meses. El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años cotiza alrededor de 5.3%, cerca de niveles vistos por última vez en 2002. Los bonos globales han perdido 3% este año, según datos recopilados por Bloomberg. Los bonos del Tesoro han caído 2.8% en el mismo período.

La venta masiva de bonos del Tesoro acerca el rendimiento del bono a 10 años a su máximo de 2002.

El mercado de bonos del Tesoro de Estados Unidos ha sido vulnerable este año al creciente nerviosismo de los inversionistas por el endeudamiento del gobierno y los riesgos de inflación. Preocupaciones similares han sacudido los mercados de deuda soberana en otros países, en particular Francia, después de que sus bonos a 10 años registraran su peor trimestre desde el nacimiento del euro.

Dalio dijo que Francia había “alcanzado su límite de endeudamiento”, lo que se suma a las preocupaciones de los inversionistas de que el mercado de deuda del país, sometido a fuertes presiones, enfrenta un momento decisivo.

Japón y China

Japón —el mayor tenedor extranjero de bonos del Tesoro de Estados Unidos— y China ya han estado reduciendo sus posiciones.

Las tenencias de bonos del Tesoro de Japón disminuyeron en US$ 12,800 millones en julio, a US$ 1.1 billones. Ese mes incluyó medidas de las autoridades japonesas para respaldar al yen. Cifras recientes del Ministerio de Finanzas del país indicaron que Tokio probablemente vendió una parte de sus tenencias de valores extranjeros para ayudar a financiar sus intervenciones en apoyo de la moneda.

Las tenencias oficiales de bonos del Tesoro de China continental han disminuido desde un máximo de US$ 1.3 billones en 2013 hasta alrededor de US$ 618,000 millones en julio, lo que las convierte en las terceras mayores entre los tenedores extranjeros. Sin embargo, analistas del mercado señalan que esa cifra podría estar subestimada, dado que las tenencias de otros países, como Bélgica, probablemente incluyen cuentas de custodia chinas. Las cifras más recientes sitúan las tenencias belgas de bonos del Tesoro en US$ 470,700 millones.

Dalio también habló de las crecientes presiones de financiamiento que enfrentan las grandes empresas tecnológicas que invierten en inteligencia artificial. Eso significa que los llamados hiperescaladores están comenzando a enfrentar dificultades.

“Antes captaban capital mediante acciones y ahora necesitan recurrir a la deuda”, dijo, al advertir que varios factores podrían hacer estallar la burbuja de la IA. “Algo como un impuesto a la riqueza tendría ese efecto, o tener que pagar los préstamos”.

Escrito por David Ramli, Ruth Carson y Haslinda Amin