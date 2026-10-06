Diésel. (Foto: Difusión)
Diésel. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva que permite comprar el diésel rojo –un combustible normalmente reservado para maquinaria agrícola y otros equipos todoterreno– para su uso en vías públicas.

En un mitin en Nebraska, Trump había dicho a sus seguidores que la orden “eliminaría oficialmente el requisito de uso fuera de carretera y permitiría a cualquier persona comprar diésel rojo libre de impuestos por cualquier motivo”.

Trump admitió no estar familiarizado con ese combustible y bromeó ante la multitud: “No sé qué demonios es, pero sea lo que sea, se supone que es muy bueno”.

Una nota informativa de la Casa Blanca, publicada junto con la orden, describe una medida más limitada que lo anunciado por Trump en el mitin.

Según la Casa Blanca, las autoridades federales y los gobernadores de los estados podrán decidir suspender los controles y eximir a los conductores de esta obligación fiscal.

Donald Trump. (Foto: AFP)
Donald Trump. (Foto: AFP)

Acuerdo con Europa

En el mitin de Nebraska, Trump también elogió un acuerdo alcanzado con Europa este mes para liberar 100 millones de barriles de diésel refinado de las reservas estratégicas durante los próximos cuatro meses.

En las últimas semanas, los precios del diésel en Estados Unidos han alcanzado máximos históricos por encima de los 6 dólares por galón.

Con información de AFP

TE PUEDE INTERESAR

Trump califica de “gran victoria” ventaja de Bolsonaro y anticipa segunda vuelta reñida
Trump pierde apoyo entre los votantes latinos a un mes de las legislativas, según sondeo
Donald Trump nombra a director de inteligencia nacional para liderar comisión sobre IA
Trump anuncia cheque de US$90 para adultos mayores con Medicare: quiénes califican, cuándo y cómo llegará el pago

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.